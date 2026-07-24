Iran tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Bahrain, Jordan, Kuwait

"Sáng nay, các bồn chứa nhiên liệu, kho thiết bị lớn, kho chứa vật liệu cùng doanh trại của lực lượng quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Isa ở Bahrain đã bị UAV tự sát Arash tập kích", truyền hình nhà nước Iran ngày 24/7 dẫn tuyên bố từ quân đội nước này.

Khói đen bốc lên từ Mangaf, phía nam Kuwait City ngày 18/7. Ảnh: AFP

Phóng viên hãng thông tấn AFP tại Bahrain ghi nhận một tiếng nổ và còi cảnh báo đã vang lên, dù chưa rõ hai sự việc có liên quan trực tiếp với nhau hay không. Bahrain sau đó thông báo đã đánh chặn và tiêu diệt "nhiều đợt tấn công từ trên không của Iran", đồng thời cáo buộc Tehran nhắm mục tiêu vào dân thường.

Quân đội Iran cũng tuyên bố tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV vào Jordan, nhắm mục tiêu "các nhà vòm chứa máy bay, xưởng bảo dưỡng kỹ thuật hàng không cùng một doanh trại" tại căn cứ Al-Azraq.

Trong một thông báo khác, quân đội Iran cho biết đã phóng UAV vào các kho thiết bị của Mỹ tại căn cứ Udairi cùng các vị trí đồn trú của quân đội Mỹ tại căn cứ Doha và căn cứ Arifjan ở Kuwait.

Trong khi đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm dữ liệu của Amazon tại Bahrain, dù gã khổng lồ công nghệ Mỹ lẫn phía Bahrain đều chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

IRGC còn cho biết đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait, khẳng định đã phá hủy một kho đạn dược và gây thiệt hại về người cho lực lượng Mỹ. Họ đồng thời tuyên bố tấn công cả các kho chứa thiết bị tại căn cứ Udairi ở Kuwait và một đài quan sát của Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain.

Iran cho rằng bất kỳ cơ sở hay căn cứ nào tại Trung Đông mà quân đội Mỹ sử dụng để tập kích vào nước này đều được coi là mục tiêu trả đũa hợp pháp.

Mỹ chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về việc các cơ sở hay nhân sự của nước này bị nhắm mục tiêu.

Mỹ đẩy mạnh tập kích Iran trong gần hai tuần qua, nhằm ngăn Tehran tiếp tục tấn công tàu hàng ở eo biển Hormuz. Dù vậy, Iran chưa cho thấy ý định thay đổi lập trường và cũng tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự trong khu vực để trả đũa.

Tổng thống Donald Trump hôm 23/7 nói với trang tin Axios rằng ông "đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn, lớn hơn bao giờ hết" nhằm vào Iran. Lãnh đạo Mỹ thừa nhận quyết định này sẽ dẫn đến những hậu quả nào đó, song lưu ý ông vẫn chưa có quyết định cuối cùng và cũng không đưa ra thời hạn chót.