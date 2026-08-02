Lào khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy lớn tại chợ ở Khăm Muồn

30/07/2026 16:43
CENTCOM cho biết đã tiến hành đợt tập kích dữ dội vào Iran và các binh sĩ của họ đang sẵn sàng chiến đấu cao độ cho những diễn biến tiếp theo.
30/07/2026 14:14
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết tính đến sáng 30/7, số người tử vong được báo cáo trong thời gian xảy ra thảm họa tại tỉnh Kumamoto là 28 người, bao gồm cả các trường hợp đang được điều tra để xác định có liên quan đến động đất hay không.
30/07/2026 09:22
Quân đội Mỹ tiến hành đợt tập kích với cường độ dữ dội nhằm đáp trả vụ Iran phóng tên lửa vào căn cứ ở Jordan.
30/07/2026 06:19
Theo thông tin ban đầu, điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố rơi trực thăng ở Argentina được đánh giá là thuận lợi cho hoạt động bay, do đó, nguyên nhân tai nạn hiện vẫn chưa được xác định.
30/07/2026 04:08
Nga truy tố người sáng lập kiêm CEO Telegram với cáo buộc "tiếp tay cho hoạt động khủng bố", phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông.
29/07/2026 10:35
Trận động đất ở tỉnh Kumamoto khiến ít nhất 13 người chết, giới chức đang chạy đua với thời gian để tìm người còn sống sót.
29/07/2026 07:31
Quân đội Mỹ thông báo đã đánh chặn thành công cuộc tập kích bất ngờ bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào lực lượng đồn trú ở Trung Đông.
29/07/2026 04:00
Động đất mạnh đã khiến nhiều người kẹt trong một trung tâm thương mại ở miền Nam Nhật Bản, khoảng 300.000 người phải sơ tán.
28/07/2026 14:06
Sau gần 40 ngày giao tranh với Iran, kho tên lửa của Mỹ được cho là đã hao hụt đáng kể. Tuy nhiên, thực tế có đúng như những cảnh báo về một nước Mỹ đang cạn kho vũ khí.
28/07/2026 07:54
Vụ tấn công tại bang Kaduna khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, tiếp tục cho thấy tình trạng mất an ninh kéo dài ở Nigeria, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tập kích và bắt cóc của các nhóm vũ trang.
28/07/2026 05:32
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng đang có "cơ hội tốt" để Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, song cảnh báo Washington sẽ nối lại các chiến dịch quân sự nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả.
27/07/2026 14:25
Giới quan sát nhận định nội bộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rất có thể sẽ xuất hiện các lá phiếu phản đối nếu cơ quan này tiếp tục chọn phương án giữ nguyên lãi suất.
27/07/2026 09:34
Hàng trăm nghìn người tại Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán khi các vụ cháy rừng lớn tiếp tục lan rộng.
27/07/2026 06:19
Iran thông báo ngừng các đòn tấn công trả đũa nhằm vào mục tiêu ở Trung Đông, sau khi Mỹ không tấn công nước này trong hai đêm liên tiếp.
27/07/2026 04:07
Giới chức Iran cho biết đã bán tổng cộng 18 tỷ USD dầu mỏ trong thời gian diễn ra xung đột và giai đoạn ngừng bắn với Mỹ.
26/07/2026 12:42
Ăn vừa đủ no, duy trì vận động, uống matcha và dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên là những thói quen được nhiều người Nhật duy trì để bảo vệ sức khỏe khi lớn tuổi.
26/07/2026 12:38
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã bắt giữ một người đàn ông tại thành phố Dnipro với cáo buộc kích hoạt hơn 1.000 thiết bị liên lạc vệ tinh Starlink cho phía Nga.
26/07/2026 05:00
Vốn là lối thoát khi Hormuz tê liệt, tuyến xuất khẩu qua Biển Đỏ nay cũng bị đe dọa, có thể đẩy giá dầu lên đến 120 USD mỗi thùng.
25/07/2026 14:38
Indonesia đã bắt giữ Febrie Adriansyah, bị cáo buộc rửa tiền trong thời gian giữ cương vị Công tố viên cấp cao phụ trách chống tham nhũng, thu giữ 19 triệu USD và 74 kg vàng.
25/07/2026 11:20
Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc, đồng thời nhận định Iran đang thể hiện thái độ
25/07/2026 09:08
Tổng thống Ukraine cho biết UAV của Ukraine hiện có tầm bay hơn 3.000 km và trong năm nay, tầm bay sẽ tăng lên 4.000 km và sang năm 2027 sẽ đạt được khoảng cách từ 5.000 km đến 10.000 km.
25/07/2026 04:21
Vụ tấn công xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh ở huyện Tank khi một đối tượng điều khiển xe chứa thuốc nổ lao vào mục tiêu gây ra vụ nổ lớn.
24/07/2026 22:45
Quân đội Iran tuyên bố tập kích UAV vào hàng loạt căn cứ, cơ sở quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordan và Kuwait, đáp trả những cuộc tấn công gần đây của Washington.
24/07/2026 15:52
Pháp lệnh sơ tán toàn bộ bán đảo Cap Ferret, điều động tàu thuyền đưa người dân và du khách rời khu vực đang bị đám cháy rừng lớn đe dọa.
24/07/2026 08:52
Theo một bản thông tin của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%.
24/07/2026 07:37
Với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 208 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
24/07/2026 05:03
Thành phố Ramat Gan, gần trung tâm Tel Aviv, đã mở toàn bộ các hầm trú bom công cộng sau khi đánh giá của chính quyền địa phương cho thấy nguy cơ Iran tiến hành tấn công tên lửa trong dịp cuối tuần này gia tăng và không còn ở mức thấp.
23/07/2026 09:50
Lượng cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hẹp đáng kể. Điều này cho thấy sức hút của ông đang suy giảm.
23/07/2026 05:00
Tehran tin rằng chỉ có leo thang mới đủ sức buộc Washington phải đàm phán những bảo đảm về an ninh và kinh tế mà nước này theo đuổi.
22/07/2026 13:44
Tình trạng mất an ninh tại khu vực Tây Bắc Nigeria tiếp tục diễn biến phức tạp khi các nhóm vũ trang gia tăng hoạt động bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc.