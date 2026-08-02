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Lào khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy lớn tại chợ ở Khăm Muồn

Quốc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại một khu chợ ở tỉnh Khammouane (Khăm Muồn, Lào) gây thiệt hại lớn về tài sản của nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh, trong đó có bà con người Việt.

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Vụ cháy xảy ra tại chợ Thà Khẹt 3, xã Sikhot, huyện Thà Khẹt. Lực lượng chữa cháy cùng các đơn vị, doanh nghiệp địa phương đã huy động phương tiện, nhân lực dập lửa. Đáng chú ý, 5 xe chữa cháy của tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) đã vượt biên giới sang hỗ trợ.
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Cùng với lực lượng chuyên trách, chính quyền các cấp, ngành điện lực, y tế, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân địa phương cũng được huy động tham gia di chuyển hàng hóa, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, góp phần hạn chế thiệt hại.
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Khăm Muồn là tỉnh giáp Hà Tĩnh. Thị xã Thà Khẹt là địa bàn có cộng đồng người Việt sinh sống lâu đời, trong đó nhiều gia đình Việt kiều làm ăn, buôn bán và kinh doanh dịch vụ thương mại tại chợ Thà Khẹt 3.
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Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người trong vụ cháy. Tuy nhiên, vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh, trong đó có bà con người Việt.
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Trên các trang thông tin và mạng xã hội của Lào và Thái Lan, nhiều hình ảnh về vụ cháy cùng lời cảm ơn của chính quyền tỉnh Khăm Muồn đối với các lực lượng, cơ quan, doanh nghiệp và người dân tham gia chữa cháy được đăng tải. Chính quyền tỉnh cũng gửi lời cảm thông, chia sẻ với các tiểu thương, chủ cửa hàng bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn.
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Sau vụ cháy, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, các hộ kinh doanh tăng cường kiểm tra hệ thống, thiết bị điện và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ việc tương tự. Trong ảnh: Đám cháy nhìn từ phía tỉnh Nakhon Phanom của Thái Lan.

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