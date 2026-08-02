Lào khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy lớn tại chợ ở Khăm Muồn

Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang "sẵn sàng cao độ" gần Iran 30/07/2026 16:43 CENTCOM cho biết đã tiến hành đợt tập kích dữ dội vào Iran và các binh sĩ của họ đang sẵn sàng chiến đấu cao độ cho những diễn biến tiếp theo.

Động đất tại Nhật Bản: Chính phủ cập nhật số người tử vong 30/07/2026 14:14 Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết tính đến sáng 30/7, số người tử vong được báo cáo trong thời gian xảy ra thảm họa tại tỉnh Kumamoto là 28 người, bao gồm cả các trường hợp đang được điều tra để xác định có liên quan đến động đất hay không.

Mỹ tập kích dữ dội vào Iran 30/07/2026 09:22 Quân đội Mỹ tiến hành đợt tập kích với cường độ dữ dội nhằm đáp trả vụ Iran phóng tên lửa vào căn cứ ở Jordan.

7 người thiệt mạng vì rơi trực thăng khi diễn tập chữa cháy rừng 30/07/2026 06:19 Theo thông tin ban đầu, điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố rơi trực thăng ở Argentina được đánh giá là thuận lợi cho hoạt động bay, do đó, nguyên nhân tai nạn hiện vẫn chưa được xác định.

Nga phát lệnh truy nã quốc tế với ông chủ Telegram 30/07/2026 04:08 Nga truy tố người sáng lập kiêm CEO Telegram với cáo buộc "tiếp tay cho hoạt động khủng bố", phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông.

Ít nhất 13 người đã chết do động đất ở Nhật Bản 29/07/2026 10:35 Trận động đất ở tỉnh Kumamoto khiến ít nhất 13 người chết, giới chức đang chạy đua với thời gian để tìm người còn sống sót.

Iran "bất ngờ tập kích tên lửa đạn đạo" nhằm vào căn cứ Mỹ 29/07/2026 07:31 Quân đội Mỹ thông báo đã đánh chặn thành công cuộc tập kích bất ngờ bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào lực lượng đồn trú ở Trung Đông.

Động đất Nhật Bản: Nhiều người nghi thiệt mạng trong trung tâm thương mại 29/07/2026 04:00 Động đất mạnh đã khiến nhiều người kẹt trong một trung tâm thương mại ở miền Nam Nhật Bản, khoảng 300.000 người phải sơ tán.

Mỹ có thực sự cạn kho vũ khí sau cuộc chiến với Iran? 28/07/2026 14:06 Sau gần 40 ngày giao tranh với Iran, kho tên lửa của Mỹ được cho là đã hao hụt đáng kể. Tuy nhiên, thực tế có đúng như những cảnh báo về một nước Mỹ đang cạn kho vũ khí.

Thảm sát tại Tây Bắc Nigeria khiến ít nhất 30 người thiệt mạng 28/07/2026 07:54 Vụ tấn công tại bang Kaduna khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, tiếp tục cho thấy tình trạng mất an ninh kéo dài ở Nigeria, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tập kích và bắt cóc của các nhóm vũ trang.

Ông Trump tuyên bố có "cơ hội tốt" để đạt được thỏa thuận với Iran 28/07/2026 05:32 Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng đang có "cơ hội tốt" để Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, song cảnh báo Washington sẽ nối lại các chiến dịch quân sự nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả.

Fed đối diện sức ép nâng lãi suất giữa bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng 27/07/2026 14:25 Giới quan sát nhận định nội bộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rất có thể sẽ xuất hiện các lá phiếu phản đối nếu cơ quan này tiếp tục chọn phương án giữ nguyên lãi suất.

Hơn 350.000 người sơ tán vì cháy rừng tại châu Âu 27/07/2026 09:34 Hàng trăm nghìn người tại Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán khi các vụ cháy rừng lớn tiếp tục lan rộng.

Iran tuyên bố ngừng tập kích trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ 27/07/2026 06:19 Iran thông báo ngừng các đòn tấn công trả đũa nhằm vào mục tiêu ở Trung Đông, sau khi Mỹ không tấn công nước này trong hai đêm liên tiếp.

Iran bán được 18 tỷ USD dầu mỏ giữa thời chiến 27/07/2026 04:07 Giới chức Iran cho biết đã bán tổng cộng 18 tỷ USD dầu mỏ trong thời gian diễn ra xung đột và giai đoạn ngừng bắn với Mỹ.

5 thói quen giúp người Nhật khỏe mạnh khi về già 26/07/2026 12:42 Ăn vừa đủ no, duy trì vận động, uống matcha và dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên là những thói quen được nhiều người Nhật duy trì để bảo vệ sức khỏe khi lớn tuổi.

Ukraine bắt nghi phạm giúp Nga kích hoạt 1.000 thiết bị Starlink 26/07/2026 12:38 Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã bắt giữ một người đàn ông tại thành phố Dnipro với cáo buộc kích hoạt hơn 1.000 thiết bị liên lạc vệ tinh Starlink cho phía Nga.

Bất ổn Biển Đỏ - mối đe dọa mới của giá dầu 26/07/2026 05:00 Vốn là lối thoát khi Hormuz tê liệt, tuyến xuất khẩu qua Biển Đỏ nay cũng bị đe dọa, có thể đẩy giá dầu lên đến 120 USD mỗi thùng.

Indonesia bắt cựu quan chức phụ trách tham nhũng, thu 19 triệu USD và 74 kg vàng 25/07/2026 14:38 Indonesia đã bắt giữ Febrie Adriansyah, bị cáo buộc rửa tiền trong thời gian giữ cương vị Công tố viên cấp cao phụ trách chống tham nhũng, thu giữ 19 triệu USD và 74 kg vàng.

Mỹ và Iran phát tín hiệu duy trì đối thoại giữa lúc căng thẳng 25/07/2026 11:20 Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc, đồng thời nhận định Iran đang thể hiện thái độ

Ukraine tuyên bố tăng tầm tác chiến của UAV lên tới 10.000 km 25/07/2026 09:08 Tổng thống Ukraine cho biết UAV của Ukraine hiện có tầm bay hơn 3.000 km và trong năm nay, tầm bay sẽ tăng lên 4.000 km và sang năm 2027 sẽ đạt được khoảng cách từ 5.000 km đến 10.000 km.

Gần 40 người thương vong trong vụ đánh bom liều chết tại Pakistan 25/07/2026 04:21 Vụ tấn công xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh ở huyện Tank khi một đối tượng điều khiển xe chứa thuốc nổ lao vào mục tiêu gây ra vụ nổ lớn.

Iran tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Bahrain, Jordan, Kuwait 24/07/2026 22:45 Quân đội Iran tuyên bố tập kích UAV vào hàng loạt căn cứ, cơ sở quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordan và Kuwait, đáp trả những cuộc tấn công gần đây của Washington.

Pháp sơ tán toàn bộ bán đảo nghỉ dưỡng vì cháy rừng 24/07/2026 15:52 Pháp lệnh sơ tán toàn bộ bán đảo Cap Ferret, điều động tàu thuyền đưa người dân và du khách rời khu vực đang bị đám cháy rừng lớn đe dọa.

Mỹ thông báo áp thuế mới với 60 nền kinh tế 24/07/2026 08:52 Theo một bản thông tin của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%.

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi ông Trump chấm dứt chiến sự với Iran 24/07/2026 07:37 Với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 208 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Israel chuẩn bị cho khả năng xung đột trở lại với Iran 24/07/2026 05:03 Thành phố Ramat Gan, gần trung tâm Tel Aviv, đã mở toàn bộ các hầm trú bom công cộng sau khi đánh giá của chính quyền địa phương cho thấy nguy cơ Iran tiến hành tấn công tên lửa trong dịp cuối tuần này gia tăng và không còn ở mức thấp.

Chỉ 15% người dân Mỹ hoàn toàn hài lòng với ông Trump 23/07/2026 09:50 Lượng cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hẹp đáng kể. Điều này cho thấy sức hút của ông đang suy giảm.

Vì sao Iran quyết quay lại chiến sự? 23/07/2026 05:00 Tehran tin rằng chỉ có leo thang mới đủ sức buộc Washington phải đàm phán những bảo đảm về an ninh và kinh tế mà nước này theo đuổi.