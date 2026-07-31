Lào thúc đẩy triển khai xây đường ống xăng dầu nối với Việt Nam

Người dân Lào mua xăng tại một trạm xăng ở thủ đô Viêng Chăn. Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tại Phiên họp thường kỳ tháng 7/2026 của Chính phủ Lào vừa diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn (từ 27 - 28/7), Chính phủ Lào đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu xác định phương án đầu tư xây dựng đường ống dẫn xăng dầu kết nối Việt Nam và Lào, báo cáo Chính phủ trong tháng 8 nhằm tăng cường an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh bất ổn gia tăng trên thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ các nước trong khu vực đang theo dõi sát tình hình Trung Đông, nơi các xung đột và căng thẳng địa chính trị làm gia tăng lo ngại về nguồn cung nhiên liệu thế giới và giá nhiên liệu tăng cao. Là quốc gia không có biển và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu, Lào rất dễ bị tổn thương trước những gián đoạn nguồn cung từ bên ngoài cũng như biến động giá cả. Bằng việc nghiên cứu xây dựng dự án đường ống dẫn xăng dầu trực tiếp từ Việt Nam, Chính phủ Lào hướng tới mục tiêu ổn định an ninh năng lượng trong dài hạn, cải thiện độ tin cậy của nguồn cung nhiên liệu và giảm chi phí vận chuyển.

Tại Phiên họp, Chính phủ Lào cũng giao các ngành liên quan theo dõi sát giá dầu thế giới và chuẩn bị các biện pháp ứng phó kịp thời trước nguy cơ thiếu hụt dầu hoặc giá tăng đột biến. Các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung dầu, ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ và điều chỉnh cơ cấu giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến thị trường.

Cùng với việc nghiên cứu dự án đường ống dẫn xăng dầu, Chính phủ Lào cũng tái khẳng định kế hoạch thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông chạy điện và năng lượng tái tạo nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu, đồng thời yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn an toàn đập thủy điện, cải thiện công tác quản lý nguồn nước tại các dự án thủy điện, sửa chữa các đường dây truyền tải điện, máy biến áp và lưới điện đã cũ, cũng như lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động từ các sự cố mất điện có thể xảy ra.

Tính đến tháng 7/2027, Chính phủ Lào đã thực hiện thu ngân sách đạt 64% kế hoạch năm và chi ngân sách đạt 42% kế hoạch năm; dự trữ ngoại tệ đảm bảo cho nhập khẩu không dưới 5 tháng; tỷ lệ lạm phát được kiểm soát ở mức trung bình 7,6%. Chính phủ Lào cũng ghi nhận tiến độ liên tục trong việc nâng cấp các tuyến đường và cầu; sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; phát triển giáo dục, y tế, năng lượng điện; xúc tiến và quản lý đầu tư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý-phát triển tay nghề lao động; phát triển cơ sở hạ tầng du lịch; xây dựng và sửa đổi pháp luật; giải quyết vấn đề nhiên liệu; chuyển đổi số và hiện đại hóa; thực hiện nghiêm phán quyết của Tòa án; thực hiện tốt công tác ngoại giao; điều chỉnh cơ cấu tổ chức các cấp và thành lập Xã.

Là một phần của chương trình cải cách kinh tế diện rộng, Chính phủ Lào đã nhất trí về mặt nguyên tắc giảm số lượng các hoạt động được kiểm soát theo Luật Xúc tiến đầu tư từ 44 xuống còn 20 hoạt động nhằm tập trung đưa ra các quy định về đầu tư phù hợp với nhu cầu kinh tế đang thay đổi của đất nước, qua đó thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước.

Phiên họp tháng 7/2026 của Chính phủ Lào cũng nhất trí về nguyên tắc trình 16 dự thảo luật tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa X, trong đó có 2 luật mới và 14 luật sửa đổi; đồng thời thông qua về nguyên tắc đối với 4 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gồm dự thảo Luật Bảo vệ tiền gửi, dự thảo Luật Giao thông đường bộ, dự thảo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Lào và dự thảo Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển trong điều kiện mới.

Thời gian tới, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục tập trung giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với lũ lụt trong mùa mưa; cải thiện công tác thu ngân sách; sửa chữa các tuyến đường hư hỏng do thời tiết khắc nghiệt; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; chuẩn bị trường lớp cho năm học mới; thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội sắp tới.