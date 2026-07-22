Iran tuyên bố tấn công trung tâm dữ liệu Amazon ở Bahrain

"Trong đợt tấn công thứ hai của chiến dịch Chiến thắng Hứa hẹn 24, lực lượng không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/7 đã phóng loạt tên lửa nhằm vào trung tâm dữ liệu của công ty Mỹ Amazon ở Bahrain, phá hủy cơ sở này", IRGC ngày 21/7 tuyên bố.

Theo IRGC, vụ tập kích nói trên nhằm trả đũa chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin đang xây dựng ở miền nam Iran và một số khu dân cư.

Giới chức Bahrain, quân đội Mỹ và Amazon chưa bình luận về thông tin.

Iran phóng tên lửa, UAV trong video công bố ngày 21/7. Video: Fars News

Lực lượng IRGC từng cảnh báo nhắm mục tiêu vào 17 công ty Mỹ đang hoạt động tại khu vực để trả đũa. Danh sách có những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ như Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing và tổ chức tài chính JP Morgan.

Hồi tháng 4, Iran tuyên bố tấn công cơ sở của hai doanh nghiệp Mỹ gồm trung tâm điện toán đám mây của Amazon tại Bahrain và Oracle ở thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Tuy nhiên, Amazon và chính phủ Mỹ không xác nhận thông tin này.

IRGC ngày 21/7 cho biết họ đang nhắm tới các hệ thống phòng không, radar và tòa nhà hành chính của lực lượng Mỹ tại Kuwait và Bahrain. "Với đợt phá hủy radar này, đối phương nên chuẩn bị cho những chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) dữ dội và quyết liệt hơn nữa", IRGC cảnh báo.

Vị trí Iran và các quốc gia trong khu vực. Đồ họa: Guardian

Sau cái chết của ít nhất ba binh sĩ vào tuần trước, Mỹ phát động loạt đợt không kích mới nhằm vào Iran với mục tiêu "làm suy yếu hơn nữa năng lực quân sự mà nước này sử dụng để tấn công tàu thuyền" ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải "trả giá gấp nhiều lần" cho mỗi binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhận định xung đột "đã trở thành một cuộc chiến toàn diện".

Một quan chức cấp cao Iran ngày 20/7 cho biết nước này đã nhận đề xuất từ các bên trung gian hòa giải về lệnh ngừng bắn 10 ngày nhằm cứu vãn bản ghi nhớ ký hồi tháng 6, vốn được thiết kế để mở đường cho thỏa thuận lâu dài nhằm chấm dứt xung đột hiện nay.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đề nghị Pakistan tiếp tục đảm nhận vai trò trung gian hòa giải. Ông Momeni đã đến thủ đô Islamabad của Pakistan để thảo luận.