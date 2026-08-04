Động đất tại Nhật Bản: Người dân Kumamoto đối mặt với 'thảm họa kép'

Nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ lần đầu tiên vượt ngưỡng 40 độ C, làm gia tăng áp lực trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại đây.

Ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Kumamoto, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 3/8, thành phố Kumamoto thuộc tỉnh nói trên ghi nhận mức nhiệt lên tới 40,3 độ C, trong khi nhiệt độ tại thành phố Kikuchi là 40,2 độ C. Đây là lần đầu tiên tỉnh Kumamoto ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên. Nắng nóng nguy hiểm xuất hiện trên diện rộng khi nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng ghi nhận nền nhiệt trên 39 độ C.

Đợt nóng kỷ lục diễn ra trong bối cảnh chính quyền địa phương vẫn nỗ lực công tác khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống của người dân sau động đất vào cuối tháng 7 vừa qua. Nắng nóng kỷ lục làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, buộc người dân phải hạn chế dọn dẹp nhà cửa, đồng thời đặt ra yêu cầu khẩn cấp về cải thiện điều kiện tại các cơ sở sơ tán, bảo đảm chỗ ở và chăm sóc những người đang ngủ trong ô tô hoặc sơ tán tại nhà.

Bác sĩ Miyake Yasufumi, thành viên ủy ban về sốc nhiệt thuộc Hiệp hội Y học cấp cứu Nhật Bản, cho rằng nguy cơ sốc nhiệt tại vùng thiên tai đang ở mức rất cao. Tính đến 16h ngày 3/8 (giờ địa phowng), tỉnh Kumamoto ghi nhận tổng cộng 43 người được đưa tới bệnh viện do nghi bị sốc nhiệt - mức cao nhất kể từ đầu năm. Ông Miyake khuyến nghị không nên cố gắng làm việc trong điều kiện nắng nóng và bị suy giảm sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Theo chính quyền tỉnh Kumamoto, tính đến ngày 4/8, hiện hơn 8.000 người vẫn phải sống tại các điểm sơ tán sau trận động đất xảy ra ngày 28/7. Khoảng 12.000 công trình bị ảnh hưởng, trong khi tình trạng mất nước vẫn tiếp diễn tại một số khu vực, khiến điều kiện sinh hoạt của người dân càng trở nên khó khăn trong thời tiết khắc nghiệt.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru nhận định đối với người dân vùng động đất, đợt nắng nóng mùa Hè năm nay đang tạo ra tình trạng có thể gọi là “thảm họa kép”. Theo ông, trọng tâm trong giai đoạn hiện nay là hạn chế tối đa số trường hợp tử vong liên quan đến thiên tai.

Để ứng phó với tình trạng này, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ chú trọng bảo đảm hệ thống làm mát, nguồn nước và điều kiện sinh hoạt phù hợp tại các trung tâm sơ tán. Bên cạnh đó, chính quyền đã bắt đầu sử dụng một số khách sạn và nhà trọ ngoài khu vực bị thiên tai làm nơi tiếp nhận người sơ tán, đồng thời xúc tiến xây dựng nhà ở khẩn cấp. Trong ngày 3/8, Thủ tướng Takaichi cũng đến thăm vùng thiên tai và thị sát các trung tâm sơ tán. Chính phủ cho biết sẽ nắm bắt tình hình thực tế, trong đó có điều kiện sơ tán dưới thời tiết nắng nóng, để tiếp tục tăng cường hỗ trợ người dân.

Trong khi phải đối phó với nắng nóng, tỉnh Kumamoto vẫn tiếp tục ghi nhận hoạt động địa chấn. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), từ sau trận động đất ngày 28/7 đến chiều tối 3/8, tỉnh Kumamoto ghi nhận tổng cộng 384 trận động đất lớn nhỏ, trong đó có một số trận động đất có độ lớn 5.

Trong điều kiện vừa phải đề phòng động đất, vừa đối phó với nắng nóng kéo dài, việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện môi trường sơ tán và sớm bảo đảm chỗ ở đang trở thành những nhiệm vụ thiết yếu trong quá trình khắc phục thiệt hại và ổn định lại cuộc sống của người dân Kumamoto.