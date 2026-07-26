Ukraine bắt nghi phạm giúp Nga kích hoạt 1.000 thiết bị Starlink

Nghi phạm trong vụ việc bị bắt giữ (Ảnh: SBU).

Theo cáo buộc của SBU, người đàn ông này bị nghi đã vận hành một đường dây quy mô lớn chuyên xác minh (kích hoạt) trái phép các thiết bị Internet vệ tinh Starlink.

Các nhà điều tra cáo buộc nghi phạm, sinh ra tại tỉnh Lugansk của Ukraine, đã liên lạc với phía Nga bằng kênh Telegram.

Để đổi lấy tiền, ban đầu nghi phạm đăng ký một thiết bị đầu cuối Starlink dưới tên của mình bằng thông tin cá nhân do người điều phối phía Nga cung cấp.

Sau đó, nghi phạm được chỉ đạo tuyển mộ càng nhiều người càng tốt để hỗ trợ việc xác minh các thiết bị liên lạc vệ tinh. Để thực hiện nhiệm vụ này, đối tượng đã kích hoạt các hệ thống Starlink tại các chi nhánh dịch vụ bưu chính bằng thông tin cá nhân của những người được mượn tên.

SBU cho biết nghi phạm đứng đầu đường dây đã sử dụng phương thức này để xác minh hơn 1.000 thiết bị liên lạc vệ tinh cho phía Nga.

Các sĩ quan SBU cho biết đã phát hiện, thu thập chứng cứ về hành vi phạm tội và bắt giữ nghi phạm tại nơi ở. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một điện thoại thông minh chứa bằng chứng về đường dây này.

SBU cũng thông báo đã vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị đầu cuối Starlink được đăng ký trái phép bởi nghi phạm.

Nghi phạm đã bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự Ukraine. Nếu bị kết án, người này có thể phải đối mặt với mức án tối đa 12 năm tù.

Nga chưa bình luận về cáo buộc từ phía Ukraine.

Các thiết bị đầu cuối Starlink đã trở thành thành phần then chốt trong hệ thống liên lạc chiến trường của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào năm 2022.

Hệ thống Internet vệ tinh này được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi cho hoạt động UAV, điều phối chiến trường, trinh sát và duy trì liên lạc tại những khu vực hạ tầng truyền thống đã bị phá hủy.

Tuy nhiên, quân đội Nga nhanh chóng tìm cách khai thác lỗ hổng này. Từ năm 2023, các báo cáo từ Ukraine cho thấy Nga được cho là đã mua trên thị trường “chợ đen” hàng nghìn thiết bị Starlink qua các nước thứ 3, điều mà Moscow nhiều lần bác bỏ.

Đầu năm nay, Ukraine báo động khi cho rằng Nga gắn Starlink lên UAV cảm tử, khiến Kiev không thể ngăn chặn. Ukraine đã kêu gọi công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk vô hiệu các thiết bị này.

Chính phủ Ukraine hợp tác với SpaceX tạo ra cơ chế "danh sách trắng" đối với các thiết bị đầu cuối Starlink. Theo đó, chỉ các thiết bị đã được xác minh và đăng ký hợp lệ mới được phép hoạt động tại Ukraine; tất cả các thiết bị khác đều bị ngắt kết nối.

Ông Musk xác nhận trên mạng xã hội X rằng các biện pháp ngăn chặn Nga sử dụng Starlink “dường như đã hiệu quả”.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Thiếu tướng Yevhen Lasiichuk, Tư lệnh Quân đoàn Đổ bộ Đường không số 7 của Ukraine cho rằng Nga dường như đã bắt đầu sử dụng trở lại Starlink ở mặt trận Donetsk.

Mặt khác, Nga đang chuẩn bị triển khai hàng chục vệ tinh do nước này tự phát triển trong năm nay để tạo ra một hệ thống có thể cạnh tranh với Starlink của Mỹ.