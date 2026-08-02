Ông Trump bất ngờ hủy kế hoạch tấn công lớn chưa từng thấy vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Nước Mỹ đã lên đạn và sẵn sàng tấn công Iran với mức độ triển khai sức mạnh quân sự, năng lực và hỏa lực chưa từng thấy kể từ Thế chiến II. Mặc dù vậy, chúng tôi vừa nhận được đề nghị từ Iran và các quốc gia khác ở Trung Đông yêu cầu tạm dừng mọi cuộc tấn công, vì các bên đã thống nhất được những điều khoản cơ bản của một thỏa thuận”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 1/8.

Theo Tổng thống Trump, thỏa thuận đã được nhất trí bao gồm việc “mở cửa ngay lập tức, hoàn toàn và toàn diện eo biển Hormuz, đồng thời chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran”.

“Dựa trên đề nghị này, vì lợi ích trong tương lai của toàn thế giới, cũng như vì sự tồn vong của một đất nước Iran thành công và thịnh vượng, tôi đã đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công, với điều kiện các bên có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận. Israel cũng cùng tôi cam kết thực hiện điều này. Tất cả hãy bắt tay vào việc và hoàn tất thỏa thuận”, ông Trump nêu rõ.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Thái tử Ả rập Xê út vào ngày 1/8.

Trong cuộc điện đàm, Thái tử Mohammed bin Salman nhấn mạnh mong muốn của Ả rập Xê út về việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, đồng thời bày tỏ lo ngại trước các kế hoạch tiến hành những cuộc không kích nhằm vào Iran.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức từ những quốc gia đóng vai trò trung gian, bao gồm Qatar và Pakistan, đang khẩn trương nỗ lực ngăn chặn vòng leo thang xung đột mới ở Trung Đông. Các quan chức này đã liên tục trao đổi với các quan chức Iran và Mỹ, trong đó có đặc phái viên của Tổng thống Trump là ông Steve Witkoff.

Một mục tiêu trước mắt là đạt được một thỏa thuận giữa Iran và Oman nhằm khôi phục hoạt động lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz.

Đầu tuần này, máy bay chiến đấu của Mỹ và Ả rập Xê út đã không kích nhiều mục tiêu tại Iraq sau khi các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn phóng máy bay không người lái từ Iraq nhằm vào Ả rập Xê út.

Quyết định tạm dừng tấn công Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 31/7 cảnh báo Mỹ “sẽ đánh Iran rất mạnh” và đến một lúc nào đó, “họ sẽ phải nói họ không thể chịu đựng thêm được nữa".

Cùng ngày, báo Wall Street Journal cho biết, Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai một làn sóng không kích mới nhằm vào Iran, với mục tiêu buộc Iran phải đầu hàng.

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng đợt ném bom dự kiến sẽ kéo dài trong vài ngày và có thể bắt đầu ngay vào cuối tuần này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chuẩn bị các phương án và sẵn sàng lực lượng cho việc mở rộng cuộc chiến, bao gồm một đợt oanh tạc hạng nặng kéo dài hai tuần vào các địa điểm tên lửa của Iran.

Quân đội Mỹ cũng sẵn sàng khởi động một loạt các đợt tập kích nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran bao gồm Núi Pickaxe, nằm ở phía nam Tehran, mặc dù không chỉ giới hạn riêng ở địa điểm đó. Những công tác chuẩn bị dường như đã tăng tốc trong vài ngày qua.

Ngày 1/8, Mỹ kêu gọi công dân nước này cân nhắc rời khỏi Trung Đông nếu căng thẳng và các hành động thù địch trong khu vực tiếp tục leo thang.