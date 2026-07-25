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Thế giới

Indonesia bắt cựu quan chức phụ trách tham nhũng, thu 19 triệu USD và 74 kg vàng

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Indonesia đã bắt giữ Febrie Adriansyah, bị cáo buộc rửa tiền trong thời gian giữ cương vị Công tố viên cấp cao phụ trách chống tham nhũng, thu giữ 19 triệu USD và 74 kg vàng.

Cảnh sát Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Indonesia đã bắt giữ cựu Phó Tổng trưởng lý phụ trách các vụ án tham nhũng Febrie Adriansyah sau khi thu giữ khoảng 19 triệu USD tiền mặt, cùng 74 kg vàng thỏi trong các cuộc khám xét tại nhà riêng và một số bất động sản khác của ông.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Febrie Adriansyah bị cáo buộc rửa tiền trong thời gian giữ cương vị Công tố viên cấp cao phụ trách chống tham nhũng.

Phát biểu với báo giới, Phó tổng trưởng lý phụ trách giám sát Rudi Margono cho biết ông Febrie đã từ chức ngày 11/7 sau hơn 4 năm đảm nhiệm vị trí này, không lâu sau khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhiều địa điểm, trong đó có nhà riêng của ông ở khu vực ngoại ô Jakarta.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 19 triệu USD bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, cùng 74 kg vàng thỏi trị giá nhiều triệu USD.

Sau nhiều giờ thẩm vấn, ông Febrie bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định mình là nạn nhân của một vụ "hình sự hóa" và phủ nhận hành vi sai phạm. Luật sư của ông, Febri Diansyah, bày tỏ hy vọng quá trình tố tụng sẽ được tiến hành công bằng.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc ban đầu do cảnh sát Indonesia thụ lý trước khi được chuyển cho đơn vị chuyên trách chống tham nhũng thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý - nơi ông Febrie từng công tác.

Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - lâu nay phải đối mặt với tình trạng tham nhũng trong khu vực công. Trong những năm gần đây, nước này đã tăng cường các chiến dịch chống tham nhũng, dẫn tới việc nhiều quan chức cấp cao bị điều tra và bắt giữ./.

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#Indonesia #tham nhũng

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