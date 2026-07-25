Indonesia bắt cựu quan chức phụ trách tham nhũng, thu 19 triệu USD và 74 kg vàng

Indonesia đã bắt giữ Febrie Adriansyah, bị cáo buộc rửa tiền trong thời gian giữ cương vị Công tố viên cấp cao phụ trách chống tham nhũng, thu giữ 19 triệu USD và 74 kg vàng.
Giới chức Indonesia đã bắt giữ cựu Phó Tổng trưởng lý phụ trách các vụ án tham nhũng Febrie Adriansyah sau khi thu giữ khoảng 19 triệu USD tiền mặt, cùng 74 kg vàng thỏi trong các cuộc khám xét tại nhà riêng và một số bất động sản khác của ông.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Febrie Adriansyah bị cáo buộc rửa tiền trong thời gian giữ cương vị Công tố viên cấp cao phụ trách chống tham nhũng.
Phát biểu với báo giới, Phó tổng trưởng lý phụ trách giám sát Rudi Margono cho biết ông Febrie đã từ chức ngày 11/7 sau hơn 4 năm đảm nhiệm vị trí này, không lâu sau khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhiều địa điểm, trong đó có nhà riêng của ông ở khu vực ngoại ô Jakarta.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 19 triệu USD bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, cùng 74 kg vàng thỏi trị giá nhiều triệu USD.
Sau nhiều giờ thẩm vấn, ông Febrie bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định mình là nạn nhân của một vụ "hình sự hóa" và phủ nhận hành vi sai phạm. Luật sư của ông, Febri Diansyah, bày tỏ hy vọng quá trình tố tụng sẽ được tiến hành công bằng.
Theo cơ quan điều tra, vụ việc ban đầu do cảnh sát Indonesia thụ lý trước khi được chuyển cho đơn vị chuyên trách chống tham nhũng thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý - nơi ông Febrie từng công tác.
Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - lâu nay phải đối mặt với tình trạng tham nhũng trong khu vực công. Trong những năm gần đây, nước này đã tăng cường các chiến dịch chống tham nhũng, dẫn tới việc nhiều quan chức cấp cao bị điều tra và bắt giữ./.
Đại sứ đặc nhiệm của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ việc người đứng đầu nước Nga tham dự diễn đàn nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế của Nga với các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Malaysia đang được khuyến nghị đẩy sớm các biện pháp ứng phó trước nguy cơ siêu El Nino có thể xuất hiện vào cuối năm nay, nhằm giảm thiểu tác động đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và môi trường.
Ngày 16/7, với 289 phiếu thuận trong tổng số 318 đại biểu có mặt, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz - ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới. Ông Koretsky chưa từng giữ chức vụ chính trị nào trước đây.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã hoàn tất đợt không kích thứ hai trong ngày nhằm vào Iran, tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự mà Washington cho là phục vụ các hoạt động đe dọa hàng hải tại eo biển Hormuz.
Ngày 15/7, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Iran với mục đích làm suy giảm thêm khả năng của Tehran trong việc mà Washington cho là tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz.