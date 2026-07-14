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Thế giới

Khoảnh khắc xuồng tự sát Mỹ tấn công cảng của Iran

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Mỹ dùng 3 xuồng không người lái tự sát Corsair để tập kích quân cảng Bandar Abbas của Iran, đánh dấu lần đầu thực chiến của khí tài này.

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