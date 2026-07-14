Khoảnh khắc xuồng tự sát Mỹ tấn công cảng của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấm dứt nhiệm kỳ của các thành viên còn lại trong Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử (EAC), cơ quan liên bang độc lập có nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý bầu cử trên toàn quốc, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Giá gạo bán lẻ tại các siêu thị Nhật Bản đã giảm xuống dưới mức 3.500 yen (khoảng 22 USD) cho mỗi bao 5 kg lần đầu tiên kể từ cuối năm 2024, khi lượng tồn kho tư nhân tăng mạnh và buộc các đơn vị phân phối phải đẩy mạnh xả hàng để chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới.
Trung Quốc đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống thiên tai khi siêu bão Bavi tiến gần bờ biển phía Đông. Nhiều bộ, ngành và địa phương đã đồng loạt kích hoạt các cơ chế ứng phó khẩn cấp, tăng cường dự báo, cảnh báo, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí sẵn lực lượng cứu hộ và vật tư nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng việc Tổng thống Donald Trump khơi lại đề xuất Mỹ kiểm soát Greenland không phản ánh một định hướng chính sách đối ngoại rõ ràng, mà chủ yếu nhằm thu hút sự chú ý và kích thích phản ứng từ dư luận.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) vừa tổ chức phiên họp toàn thể để thảo luận về lệnh bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời bày tỏ quan ngại trước khó khăn mà người dân đảo quốc Caribe này đang phải gánh chịu.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã tấn công 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ đặt tại các nước vùng Vịnh. Chiến dịch nhằm trả đũa việc không quân Mỹ tập kích các cơ sở tại khu vực ven biển phía Nam Iran sáng sớm 8/7.
Quân đội Mỹ đã phát động các đợt không kích mới nhằm vào Iran trong sáng sớm 8/7, chỉ vài giờ sau khi ba tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz, trong đợt leo thang mới nhất đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai nước.
Báo Lao Security News ngày 7/7 đưa tin, sau cuộc truy đuổi một xe bán tải khả nghi hướng về khu vực ven sông Mekong, Công an tỉnh Bolikhamxay (Lào) đã thu giữ 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp được cất giấu trên phương tiện mà tài xế bỏ lại để tẩu thoát.
Ngày 6/7, siêu bão Ba Vì (Bavi) đã đổ bộ vào đảo Rota thuộc quần đảo Bắc Mariana, vùng lãnh thổ của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương, gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 8/7, diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhằm trao đổi về triển vọng giải quyết xung đột tại Ukraine.