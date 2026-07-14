Những nước chịu tác động nặng nề khi giao tranh Mỹ - Iran tái bùng phát

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xung đột giữa Mỹ và Iran tái bùng phát đang đặt các quốc gia Vùng Vịnh trước những thách thức ngày càng lớn về an ninh, kinh tế và ngoại giao.

Nhiều nước trong khu vực vừa là đồng minh của Mỹ, vừa duy trì quan hệ với Iran, khiến nguy cơ xung đột lan rộng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định của toàn khu vực.

Sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran và Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào những mục tiêu liên quan đến Mỹ tại Trung Đông, các quốc gia Vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ trở thành những địa điểm đặc biệt nhạy cảm.

Bahrain - nơi đặt Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, đã hứng chịu các cuộc tấn công từ Iran. Do các cơ sở quân sự nằm gần khu dân cư, bất kỳ diễn biến quân sự nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Giới phân tích cũng lo ngại căng thẳng có thể làm gia tăng chia rẽ trong nước khi đa số người dân Bahrain theo Hồi giáo dòng Shiite, trong khi Hoàng gia cầm quyền theo dòng Sunni.

Kuwait - nơi có số lượng căn cứ quân sự Mỹ lớn nhất Trung Đông, với khoảng 13.500 binh sỹ và nhân viên hỗ trợ, cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Trong nhiều năm, Kuwait theo đuổi chính sách đối ngoại thận trọng và thường đóng vai trò trung gian, song tình hình hiện nay được cho là có thể khiến nước này phải điều chỉnh cách tiếp cận.

Trong khi đó, Saudi Arabia (A-rập Xê-út) và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ưu tiên bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và duy trì ổn định kinh tế. Việc Iran phong tỏa Eo biển Hormuz đã buộc hai nước chuyển hướng một phần hoạt động xuất khẩu dầu sang các tuyến đường thay thế.

Các chuyên gia cảnh báo nếu xung đột kéo dài, xuất khẩu năng lượng, đầu tư và tham vọng phát triển các trung tâm tài chính của khu vực sẽ chịu tác động đáng kể.

Ở chiều ngược lại, Qatar và Oman tiếp tục phát huy vai trò trung gian hòa giải. Qatar, nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid-căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông - vẫn duy trì quan hệ với cả Washington và Tehran, đồng thời từng góp phần thúc đẩy thỏa thuận ngừng giao tranh hồi tháng 6. Oman, quốc gia không có căn cứ quân sự lớn của Mỹ, cũng nhiều năm qua là cầu nối cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao không chính thức giữa hai bên.

Theo giới phân tích, ngay cả khi không trở thành mục tiêu trực tiếp, các quốc gia Vùng Vịnh vẫn phải gánh chịu nhiều hệ lụy từ cuộc đối đầu Mỹ - Iran, bao gồm nguy cơ mất ổn định an ninh, gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, suy giảm đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh đó, các nước trong khu vực đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm ngăn chặn xung đột tiếp tục leo thang và lan rộng./.