Ít nhất 13 người đã chết do động đất ở Nhật Bản

"Những thiệt hại nghiêm trọng đã được xác nhận, bao gồm thương vong, nhà cửa bị sập, hỏa hoạn và hư hại đường sá", Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm nay cho biết khi cập nhật hậu quả của trận động đất mạnh 7,1 độ tại tỉnh Kumamoto trước đó một ngày.

Bà Takaichi nói rằng 13 người đã thiệt mạng do trận động đất. Con số có thể tăng thêm, trong khi lực lượng cứu hộ cứu nạn Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát.

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn thạo tin cho biết trung tâm thương mại ở thị trấn Kashima dường như đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi vụ nổ khí gas, khiến trần nhà và các bức tường đổ sập.

Người phát ngôn của Aeon, đơn vị vận hành trung tâm thương mại, cho biết vụ nổ xảy ra sau khi khách hàng và nhân viên đã sơ tán. Một quan chức địa phương nói rằng 8 người đã được giải cứu khỏi trung tâm thương mại, trong đó 5 người bị thương.

Các thông tin ban đầu cho biết có tới 20-30 người mắc kẹt trong trung tâm thương mại, nhưng đài truyền hình NHK sáng nay dẫn lời cảnh sát địa phương cho hay con số thực tế "thấp hơn mức đó".

Ảnh hưởng từ trận động đất còn khiến gần 37.000 hộ gia đình tại tỉnh Kumamoto mất điện vào sáng 29/7. Kumamoto từng hứng chịu hai trận động đất trong vòng hai ngày vào năm 2016, khiến 273 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn làm nhiệm vụ tại ngôi nhà bị đổ sập do trận động đất ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, ngày 29/7. Ảnh: AP

Nhật Bản là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, nằm trên ranh giới của 4 mảng kiến tạo lớn dọc theo vành đai lửa Thái Bình Dương. Quốc đảo với khoảng 125 triệu dân này hứng chịu hàng trăm trận động đất mỗi năm và chiếm khoảng 18% số trận động đất trên toàn cầu.

Phần lớn các trận địa chấn có cường độ nhẹ, song mức độ thiệt hại phụ thuộc vào vị trí và độ sâu tâm chấn.

Theo AFP, Reuters