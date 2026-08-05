Ông Trump tiếp tục tuyên bố "sắp đạt thỏa thuận" với Iran

"Cuộc đàm phán diễn ra trong suốt ngày 4/8 và chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất tích cực. Điều quan trọng nhất là hành động. Iran muốn đạt được thỏa thuận. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ diễn ra. Tôi có rất nhiều thời gian", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay.

Theo ông, một thỏa thuận có thể được ký kết "ngay trong ngày mai hoặc ngày kia". Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước đó cũng nói rằng thỏa thuận về Hormuz có thể "đạt được trong nay mai".

Trang tin Axios dẫn nguồn tin cho biết Mỹ, Iran và Oman sắp đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm mở lại eo biển Hormuz và Washington hy vọng có thể công bố văn kiện trong ngày 5/8. Thỏa thuận không bao gồm việc thu phí quá cảnh và có thể được gia hạn nếu hai bên đạt được đồng thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland ngày 4/8. Ảnh: AFP

Phương án được đề xuất là các tàu vào vịnh Ba Tư sẽ di chuyển theo tuyến hàng hải phía bắc, gần Iran, trong khi các tàu rời đi sẽ sử dụng tuyến hàng hải phía nam, chạy qua lãnh hải Oman.

"Eo biển sẽ sớm được mở lại. Nếu không, họ sẽ phải hứng đòn rất nặng, và rồi eo biển cũng sẽ được mở lại thôi", ông Trump cảnh báo trong chuyến thăm bang California.

Giới chức Iran hiện chưa lên tiếng về tuyên bố trên, nhưng trang Sepah News của nước này dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết sự can thiệp của Mỹ và những lời đe dọa từ Tổng thống Trump là nguyên nhân chính khiến Iran và Oman chưa thể đạt được thỏa thuận về eo biển Hormuz.

"Chừng nào Mỹ còn can thiệp và tiếp tục đe dọa tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, thỏa thuận vẫn sẽ bị trì hoãn", nguồn tin nói, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào trong bối cảnh bị đe dọa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm 3/8 cũng phủ nhận thông tin nước này đang đàm phán với Mỹ, sau khi ông Trump nói rằng "thỏa thuận đã cận kề".

Theo Baqaei, Iran chỉ đàm phán với phía Oman "trong 7-8 ngày qua", bàn về việc thiết lập một tuyến đường an toàn tạm thời qua eo biển Hormuz và hai bên đạt được một số tiến bộ.

Dòng chảy hàng hóa qua Hormuz đang tắc nghẽn kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran đổ vỡ hồi giữa tháng 7 và hai bên liên tục tiến hành các cuộc tập kích đáp trả nhau.

Các hải trình đi qua eo biển Hormuz do Iran công bố. Đồ họa: Guardian

Qatar cho biết mục tiêu trước mắt của các bên trung gian là tìm ra giải pháp ngắn hạn để đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán. Hiện chưa có kế hoạch nào về tổ chức đàm phán trực tiếp, song người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari hy vọng việc nối lại đối thoại trong thời gian tới sẽ mở đường cho một thỏa thuận lớn hơn và khôi phục hòa bình khu vực.