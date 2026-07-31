Tổng thống Mỹ công bố thỏa thuận giải giáp hoàn toàn Hamas

"Hội đồng Hòa bình hôm nay đạt thỏa thuận lịch sử về giải giáp hoàn toàn Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza. Đây là bước tiến quan trọng để hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài", Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội hôm 30/7, thêm rằng quá trình giải giáp sẽ diễn ra theo "các giai đoạn được lên kế hoạch cẩn thận".

Tổng thống Trump cho biết khi hoạt động giải giáp hoàn tất, quân đội Israel sẽ rút đi và Lực lượng Ổn định Quốc tế sẽ hợp tác với cảnh sát Palestine để chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người dân tại Gaza. Ông gửi lời cảm ơn các nước trung gian là Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Trump tại bang Michigan, Mỹ hôm 27/7. Ảnh: AP

"Thỏa thuận này là bước quan trọng để hướng tới Gaza sẽ được quản lý bởi một chính phủ Palestine mới. Chính phủ này sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Hòa bình để giúp đỡ người dân Palestine", ông Trump viết.

Lãnh đạo Mỹ thêm rằng Israel cũng sẽ được bảo đảm an ninh, do Dải Gaza "không còn được dùng làm căn cứ cho các cuộc tấn công".

Một quan chức cấp cao Hamas nói với hãng thông tấn AFP rằng nhóm vũ trang đã đạt được thỏa thuận với Israel về vấn đề vũ khí, cũng như Tel Aviv rút dần lực lượng khỏi Gaza. Hamas cũng kỳ vọng các bên trung gian và Hội đồng Hòa bình sẽ đảm bảo Israel tuân thủ thỏa thuận.

Hội đồng Hòa bình là cơ quan do ông Trump khởi xướng nhằm chấm dứt các cuộc xung đột trên toàn cầu.

Kênh Al-Qahera News có liên hệ với chính phủ Ai Cập cho biết cuộc gặp giữa các bên trung gian cho thỏa thuận đình chiến ở Gaza, trong đó có Mỹ, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ sớm diễn ra tại Cairo. Chưa rõ thời điểm cuộc gặp được tổ chức, song các bên sẽ thảo luận về thực hiện giai đoạn hai của kế hoạch ngừng bắn tại Gaza, lộ trình đã được Hamas và các phe phái Palestine nhất trí.

Theo kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm của Tổng thống Trump, nhóm vũ trang Hamas sẽ giải giáp trong giai đoạn hai, còn quân đội Israel rút dần khỏi Gaza. Kế hoạch này còn quy định rằng một nhóm chuyên gia kỹ trị người Palestine, có tên là Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG), sẽ đảm nhận hoạt động điều hành hàng ngày trong giai đoạn chuyển tiếp sau chiến sự.

Một nguồn tin Israel trước đó nói với AFP rằng thỏa thuận được đề xuất "không giải quyết thỏa đáng" các yêu cầu của nước này.

Hiện trường một vụ tập kích của Israel tại Gaza City hôm 30/7. Ảnh: Reuters

"Israel yêu cầu Hamas giải giáp hoàn toàn, trong đó có rút vũ khí khỏi Gaza và phi quân sự hóa hoàn toàn dải đất. Đây là điều kiện tiên quyết cho mọi tiến trình", người này cho hay, thêm rằng vấn đề Gaza đã không được đề cập trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 28/7.

Giải giáp Hamas là một trong những khúc mắc chính đối với tiến trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10/2025 giữa nhóm vũ trang kiểm soát Dải Gaza và Israel. Bạo lực vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận này, trong đó ít nhất 4 người đã thiệt mạng do các cuộc tập kích của Israel hôm 30/7.