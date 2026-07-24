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Thế giới

Pháp sơ tán toàn bộ bán đảo nghỉ dưỡng vì cháy rừng

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Pháp lệnh sơ tán toàn bộ bán đảo Cap Ferret, điều động tàu thuyền đưa người dân và du khách rời khu vực đang bị đám cháy rừng lớn đe dọa.

Giới chức Pháp hôm nay ra lệnh sơ tán khẩn cấp toàn bộ bán đảo Cap Ferret, điểm du lịch nổi tiếng trên bờ Đại Tây Dương và ở miền tây nước Pháp, do cháy rừng dữ dội. Theo chính quyền địa phương, hơn 400 người đã rời khỏi bán đảo bằng thuyền.

Lệnh sơ tán toàn diện đối với khu vực có nhiều bất động sản giá trị và đang đón lượng lớn du khách nghỉ hè cho thấy mức độ nghiêm trọng của cháy rừng. Đám cháy đã thiêu rụi 8.700 ha, đang tiếp tục lan rộng và chỉ là một trong số nhiều vụ cháy đang hoành hành khắp nước Pháp.

Lực lượng cứu hỏa, dưới sự hỗ trợ của máy bay, đang chạy đua để kiểm soát ngọn lửa.

Trên khắp châu Âu, ba đợt nắng nóng liên tiếp trong mùa hè năm nay đã làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán, gây áp lực lên nguồn nước và khiến thảm thực vật khô kiệt, dẫn đến cháy rừng thiêu rụi diện tích lớn hơn mức trung bình hàng năm của hai thập kỷ qua. Nắng nóng cũng được cho là nguyên nhân khiến hàng nghìn người tử vong.

Pháp là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất, khi các đợt nắng nóng cực đoan gây áp lực lớn lên năng lực ứng phó của nước này.

"Lực lượng an ninh của chúng ta đang thực sự bước vào cuộc chiến chống cháy rừng. Cả nước sát cánh cùng các bạn", Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez phát biểu tối 23/7.

Áp lực đối với lực lượng cứu hỏa ở tây nam nước Pháp càng gia tăng do một vụ cháy rừng khác bùng phát chiều 23/7 gần Biscarrosse, cách Cap Ferret khoảng 40 km về phía nam. Theo Tỉnh trưởng Landes, Gilles Clavreul, đám cháy này vẫn chưa được khống chế và đã thiêu rụi 2.500 ha.

"Gió vẫn thổi mạnh và tình hình tiếp tục diễn biến rất nhanh theo chiều hướng bất lợi", ông nói.

Lính cứu hỏa chiến đấu với cháy rừng trên bán đảo Cap Ferret ngày 23/7. Ảnh: Reuters
Lính cứu hỏa chiến đấu với cháy rừng trên bán đảo Cap Ferret ngày 23/7. Ảnh: Reuters

Hơn 23.000 người đã được di dời khỏi Biscarrosse, chủ yếu tại các khu cắm trại và nhà ở. Một trại hè dành cho trẻ em cùng cơ sở chăm sóc người cao tuổi cũng đã được sơ tán.

Ông Clavreul cũng kêu gọi nông dân hỗ trợ lực lượng chữa cháy bằng cách huy động xe bồn chở nước.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ. "Pháp đã đề nghị kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của EU. Chúng tôi sẽ sớm nhận được hai máy bay chữa cháy Canadair của Croatia, hai máy bay Air Tractor của Bồ Đào Nha cùng hai trực thăng Black Hawk hạng nặng từ Cộng hòa Czech và Slovakia", ông Macron viết trên mạng xã hội X.

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