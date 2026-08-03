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Thế giới

Bắt giữ 4 nghi phạm vụ sát hại du khách chấn động Thái Lan

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Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 4 nghi phạm trong vụ sát hại 2 du khách Nga và 3 người trong một gia đình.

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Cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi phạm (Ảnh: ThaiPBS).

Theo Bangkok Post, một trong số các nghi phạm là Chatchanan Paen-iam, 23 tuổi, người đã khai báo với cảnh sát rằng có thể còn có thêm các nạn nhân khác bị băng nhóm sát hại. Nghi phạm này đã được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng.

Nguồn tin cho biết Chatchanan Paen-iam đang bị tạm giữ biệt lập tại đồn cảnh sát Najomtien thuộc huyện Sattahip, tỉnh Chon Buri và đang nằm dưới sự bảo vệ đặc biệt vì sự an toàn của chính mình.

Chatchanan Paen-iam, được biết đến với biệt danh “Fluke”, đã nói với cảnh sát rằng băng nhóm của hắn có thể cũng đã sát hại những người khác, không chỉ riêng hai du khách Nga trẻ tuổi và 3 thành viên của một gia đình Thái Lan.

Cảnh sát đã thẩm vấn Chatchanan hơn 3 giờ và sẽ tiếp tục thẩm vấn về các vụ giết người, về các nghi phạm tiềm năng khác cũng như về hoạt động cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê có thể đã dẫn đến vụ sát hại gia đình người Thái.

Các nghi phạm còn lại là cựu tù nhân Thana Pong Kerdthong, 43 tuổi, và Thongchai Thong Srinil, 39 tuổi, những người đã bị bắt tại tỉnh Sa Kaeo vào hôm 31/7.

Thana bị cáo buộc đã sát hại 2 anh em người Nga là Diana Nazimova, 22 tuổi, và Roman Nazimova, 17 tuổi, cùng gia đình 3 thành viên người Thái Lan, bao gồm cả hành vi cưỡng hiếp người con gái 18 tuổi.

Nghi phạm thứ tư bị bắt giữ là Atsadang Chuwong, 25 tuổi.

Trong khi đó, Cục Cải huấn Thái Lan tiết lộ Thana từng bị phạt tù 7 năm, 7 tháng và 25 ngày vì tội cố ý giết người cùng các tội danh liên quan đến súng đạn và ma túy. Hắn vừa được trả tự do khỏi Nhà tù Rayong vào ngày 5/6.

Ngay trước khi hắn được thả, một ủy ban gồm các cơ quan cải huấn, quản chế, hành chính và y tế đã đề xuất các biện pháp nhằm ngăn chặn Thana quay trở lại con đường tội phạm. Vào tháng 1, Tòa án Tỉnh Rayong đã phê chuẩn đề xuất này và ra lệnh thực thi trong vòng 2 năm sau khi hắn ra tù.

Cục Cải huấn cho biết, các biện pháp bao gồm việc cấm tham gia bất kỳ hoạt động bất minh nào, báo cáo định kỳ hàng quý cho cán bộ quản chế và tham gia khóa học tái hòa nhập cộng đồng do các quan chức quản chế điều hành.

Hôm 1/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gửi lời xin lỗi các du khách nước ngoài, đặc biệt là công dân Nga, và ra lệnh thắt chặt các biện pháp an ninh sau khi thị sát các địa điểm ở Chonburi liên quan đến vụ sát hại.

“Chúng ta phải mang lại cho người nước ngoài sự tin tưởng lớn nhất có thể. Tôi xin lỗi người dân Nga và gửi lời chia buồn, đặc biệt là khi họ đã khuyến khích người dân nước họ đến thăm đất nước chúng ta”, ông nói.

Ông thừa nhận vụ án đã làm tổn hại đến uy tín của Thái Lan và có thể ảnh hưởng đến niềm tin vào Chonburi và Pattaya, những nơi mà ông mô tả là các điểm đến du lịch được quốc tế công nhận.

“Chúng ta phải khôi phục niềm tin càng nhiều càng tốt. Nếu điều này tiếp tục tái diễn, nó sẽ kéo theo những kẻ phạm tội liên tục thực hiện hành vi tội ác”, ông nói.

Ông cũng cho biết, chính phủ Thái Lan sẽ phải trấn an các du khách nước ngoài và công chúng rằng các sự cố tương tự sẽ không được phép tái diễn.

Ông nhấn mạnh rằng vụ án liên quan đến hành vi bị cáo buộc của các cá nhân phạm tội và không nên xem đó là bằng chứng cho thấy toàn bộ Thái Lan là không an toàn.

Theo Bangkok Post

dantri.com.vn
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