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Thế giới

Mỹ thông báo áp thuế mới với 60 nền kinh tế

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Theo một bản thông tin của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 23/7 đã công bố đợt áp thuế đối với 60 nền kinh tế nhằm thay thế mức thuế tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt, vốn sẽ hết hiệu lực vào lúc 00 giờ 00 phút (theo giờ miền Đông nước Mỹ).

Theo một bản thông tin của USTR, 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%. Các mức thuế mới này có hiệu lực vào lúc 00 giờ 01 phút sáng 24/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Các mức thuế quan mới này được áp dụng theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - một trong những công cụ thương mại mà ông Trump đã sử dụng kể từ khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu vào ngày 20/2. Biện pháp này áp dụng đối với 60 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, chiếm 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu của Mỹ.

Một số nền kinh tế phải chịu mức thuế 10%, trong đó có Canada, Mexico, Anh... Mức thuế áp dụng với Anh gần tương đồng với thỏa thuận mà Tổng thống Trump và Thủ tướng Anh khi đó là Keir Starmer đạt được vào năm ngoái nhằm giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Anh vào Mỹ xuống còn 10%.

Liên minh châu Âu (EU), đối tác thương mại đơn lẻ lớn nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế lên tới 12,5%. Mức thuế mới được công bố ngày 23/7 dường như đã giảm so với mức trần 15% từng được ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhất trí vào năm 2025.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết đã tiến hành các cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về hoạt động thương mại của các nền kinh tế khác nhằm áp đặt các mức thuế này.

Đợt áp thuế mới sẽ được thực thi theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, một đạo luật khác với cơ chế mà phần lớn các biện pháp thuế quan trước đây được cho phép áp dụng.

Theo đạo luật này, chính quyền Mỹ cho biết họ phát hiện rằng 60 nền kinh tế nói trên đã không “áp đặt và thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu các hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.”

Các đối tác thương mại chủ chốt, như EU, đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này ngay cả trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra hôm 23/7.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết cuộc điều tra đối với 60 nền kinh tế đã được tiến hành từ giữa tháng 3, trong bối cảnh chính quyền Mỹ cân nhắc sẽ sử dụng đạo luật thuế quan nào tiếp theo.

Các mức thuế mới bao gồm một loạt trường hợp được miễn trừ, trong đó có phân bón và một số loại nhiên liệu, hai mặt hàng hiện đang tăng giá mạnh do cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Một số loại thực phẩm, ôtô, một số loại kim loại và dược phẩm cũng được miễn áp thuế.

Hôm 21/7, ông Trump đã thông báo riêng trên mạng xã hội rằng “tất cả các loại thuốc cùng dòng được đưa vào Mỹ sẽ tiếp tục được hưởng mức thuế 0% trong thời hạn 2 năm”./.

vietnamplus.vn
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#Mỹ #Mỹ áp thuế quan

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