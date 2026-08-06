Thủ tướng Israel ám chỉ khả năng đơn phương tấn công Iran

Theo hãng thông tấn Anadolu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5/8 đã ám chỉ về khả năng Tel Aviv đơn phương tấn công Iran nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi đã nghe Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi tuyên bố rằng Tehran có ý định tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân. Trên cương vị Thủ tướng Israel, tôi quyết tâm ngăn chặn Iran sở hữu loại vũ khí này. Dù Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Israel, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo đảm an ninh cho đất nước", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

Dù Thủ tướng Netanyahu không đề cập cụ thể tới biện pháp ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran, nhưng truyền thông và giới phân tích khu vực nhận định rằng đó nhiều khả năng sẽ là một chiến dịch quân sự phủ đầu tiếp theo của Israel nhắm vào Iran. Trước đó, với cùng lý do ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, Tel Aviv đã liên tiếp tấn công phủ đầu Tehran vào tháng 6/2025 và 2/2026.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel được đưa ra trong bối cảnh các thông tin trái chiều liên quan đến tiến trình đàm phán Mỹ - Iran liên tục xuất hiện.

Cách đây một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết các nỗ lực trung gian giữa Mỹ và Iran đã đạt đến "giai đoạn tiến triển", khi hai bên bắt đầu trao đổi các dự thảo đề xuất. Tổng thống Trump cũng khẳng định quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ "giáng đòn mạnh" nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận.

Ở chiều ngược lại, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 5/8 đã phủ nhận việc Iran đang thảo luận với Mỹ về eo biển Hormuz, nhấn mạnh rằng Tehran chỉ đàm phán song phương với Oman về vấn đề này.