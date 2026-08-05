Ngoại trưởng Rubio: Thỏa thuận Mỹ-Iran về các tuyến hàng hải có thể sớm được ký kết

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong cuộc họp báo tại New Delhi, Ấn Độ ngày 24/5/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc tăng cường hoạt động lưu thông tàu thuyền qua các tuyến hàng hải chiến lược đã đạt được tiến triển, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận.

Phát biểu với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/8, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết mặc dù các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về hoạt động lưu thông qua các tuyến hàng hải quan trọng vẫn chưa hoàn tất, ông hy vọng một thỏa thuận sẽ được ký kết "trong thời gian rất ngắn tới”.

Sau khi xuất hiện nhiều thông tin và phát biểu của các quan chức cấp cao Mỹ cho rằng hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz, ông Rubio nói: "Các cuộc đàm phán đó đã đạt được tiến triển, nhưng vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng”.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm: "Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn tới”.

Ông Rubio cho rằng mặc dù đã có những nỗ lực nhằm cản trở hoạt động hàng hải, một số tàu thương mại vẫn có thể đi qua khu vực này.

Ông nói: "Hiện đang có các cuộc trao đổi và đàm phán mà chúng tôi tham gia giữa Oman và Iran về việc làm thế nào để có thêm nhiều tàu thuyền có thể đi qua khu vực này một cách an toàn trong ngắn hạn”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định: "Dầu mỏ vẫn đang được vận chuyển qua các eo biển. Vì vậy, các eo biển hiện vẫn mở”.

Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/8, phát biểu của ông Rubio dường như đề cập đến eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa các tàu có liên quan đến các cảng của Saudi Arabia.

Eo biển Bab el-Mandeb, nằm giữa Yemen và Sừng châu Phi, là tuyến hàng hải nối Vịnh Aden với Biển Đỏ, đồng thời là một trong những tuyến vận tải quan trọng đối với các tàu di chuyển giữa châu Á, Trung Đông và châu Âu thông qua Kênh đào Suez.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các cuộc đàm phán với Iran về eo biển Hormuz vẫn đang diễn ra, đồng thời nhận định một thỏa thuận về việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này có thể đạt được ngay trong ngày 4 hoặc 5/8.

Ông Rubio cũng cho biết mặc dù thỏa thuận liên quan đến các eo biển đang thu hút nhiều sự chú ý, mục tiêu cuối cùng của Washington vẫn là đạt được "một thỏa thuận toàn diện" với Iran về phi hạt nhân hóa.