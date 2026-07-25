Ukraine tuyên bố tăng tầm tác chiến của UAV lên tới 10.000 km

Tổng thống Ukraine cho biết UAV của Ukraine hiện có tầm bay hơn 3.000 km và trong năm nay, tầm bay sẽ tăng lên 4.000 km và sang năm 2027 sẽ đạt được khoảng cách từ 5.000 km đến 10.000 km.
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố tầm hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV) Ukraine có thể đạt từ 5.000 km đến 10.000 km vào năm 2027.
Trả lời phỏng vấn blogger người Mỹ Laura Loomer, ông Zelensky cho biết UAV của Ukraine hiện có tầm bay hơn 3.000 km. Trong năm nay, tầm bay sẽ tăng lên 4.000 km và sang năm 2027 sẽ đạt được khoảng cách từ 5.000 km đến 10.000 km.
Nhà lãnh đạo Ukraine cam kết Kiev sẵn sàng chia sẻ công nghệ trên cho Washington. Ông cũng tiết lộ văn kiện trao đổi công nghệ giữa hai bên “gần như đã sẵn sàng." Theo đó, hai nước sẽ tổ chức sản xuất chung tại Mỹ, với điều kiện những chiếc UAV sẽ không được cung cấp cho các bên mà Kiev coi là “nguy hiểm". Mỹ, châu Âu và Ukraine sẽ kiểm soát việc bán loại vũ khí này.
Trước đó, Phó Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine - Tướng Andriy Lebedenko, tiết lộ trong vòng 2 hoặc 3 tháng tới, Kiev có thể nhận được vũ khí laser để chống lại các mục tiêu trên không.
Ukraine cũng có kế hoạch mở rộng hệ thống định vị vệ tinh trên mặt đất đang hoạt động rất hiệu quả ở 2 tỉnh Sumy và Kharkiv.
Hệ thống này cung cấp khả năng định vị cho UAV cỡ nhỏ, UAV đánh chặn và các cảm biến, kể cả trong trường hợp mất định vị vệ tinh do bị chế áp điện tử./.
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