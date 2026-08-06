Trung Quốc đáp trả cứng rắn lệnh trừng phạt của Mỹ

Tòa nhà Bộ Thương mại Trung Quốc ở Bắc Kinh (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo ngày 5/8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố các biện pháp hạn chế xuất khẩu máy bay không người lái (UAV) sang Mỹ, đồng thời đưa 6 công ty của Mỹ vào danh sách đen nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt thương mại mà Washington áp đặt với Bắc Kinh vì cáo buộc lao động cưỡng bức và các quan ngại về an ninh quốc gia.

Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ áp thuế quan mới đối với Trung Quốc và 59 quốc gia khác, tiếp tục nối dài hàng loạt biện pháp thương mại được triển khai gần đây.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố các hành động của Mỹ "gây tổn hại nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc".

"Trung Quốc buộc phải thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết, bao gồm tăng cường kiểm soát xuất khẩu máy bay không người lái cũng như các linh kiện, công nghệ chủ chốt liên quan sang Mỹ", người phát ngôn nhấn mạnh.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các biện pháp của Bắc Kinh còn bao gồm việc đình chỉ các hoạt động kiểm tra định kỳ tại nhà máy do các tổ chức chứng nhận của Trung Quốc thực hiện, đưa các công ty kiểm định của Mỹ vào danh sách đen và tiến hành điều tra an ninh quốc gia đối với hoạt động nhập khẩu máy in văn phòng và máy photocopy.

Trung Quốc cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có công ty công nghệ sinh học Applied DNA Sciences và công ty nghiên cứu địa chất Stratum Reservoir, cấm các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc "tham gia các giao dịch, hợp tác hoặc các hoạt động khác có liên quan" với những doanh nghiệp này.

Tuần trước, Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ tìm cách "kiềm chế" các doanh nghiệp Trung Quốc sau khi Washington cấm nhập khẩu robot hình người và robot 4 chân được sản xuất ở nước ngoài. Động thái này được thực hiện riêng biệt với các mức thuế quan mới.

Năm ngoái, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã rơi vào tình trạng căng thẳng do cuộc chiến thương mại leo thang. Tuy nhiên, hai bên đạt được thỏa thuận đình chiến sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10.

Mặc dù vậy, các mức thuế mới nhất mà Mỹ áp đặt đối với Trung Quốc và nhiều đối tác thương mại khác đang đe dọa thỏa thuận đình chiến này, trong khi Bắc Kinh cảnh báo Washington không nên phát động một cuộc chiến thương mại mới.

Theo Straitstimes