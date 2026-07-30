Nga phát lệnh truy nã quốc tế với ông chủ Telegram

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc nền tảng Telegram, do Pavel Durov sáng lập và điều hành, đã không gỡ bỏ những nội dung "được các cơ quan đặc nhiệm Ukraine cùng các tổ chức khủng bố sử dụng nhằm thực hiện hành vi phá hoại, khủng bố, thảm sát và lừa đảo trực tuyến tại Nga".

"Chúng tôi đã phát thông báo truy nã quốc tế đối với P. Durov, lãnh đạo Telegram", FSB cho hay.

Sau khi có thông tin, tài khoản của Telegram trên mạng xã hội X đã đăng ảnh chụp ông Durov giơ ngón tay giữa. CEO Telegram và đại diện nền tảng chưa bình luận thêm.

Nhà sáng lập kiêm CEO Telegram Pavel Durov tại Abu Dhabi hồi tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Telegram, ứng dụng nhắn tin mã hóa ra mắt năm 2013, cho biết họ có hơn một tỷ người dùng và được sử dụng rộng rãi bởi cả hai bên trong xung đột Ukraine. Trong những năm gần đây, Nga đã nhiều lần tìm cách hạn chế sử dụng Telegram.

Durov sinh tại Nga, nhưng mang hộ chiếu của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Pháp. Ông là người sáng lập VKontakte, mạng xã hội được ví như "Facebook của Nga", trước khi bán lại toàn bộ cổ phần vào năm 2014.

Giới chức Pháp đang điều tra Durov về cáo buộc Telegram không xử lý hiệu quả các hoạt động tội phạm trên nền tảng và không hợp tác đầy đủ với yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Durov cũng phủ nhận mọi cáo buộc từ Pháp. Hiện chưa rõ nơi ở của ông.