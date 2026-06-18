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Công nghệ

Ấn Độ hạn chế Telegram để ngăn gian lận kỳ thi tuyển sinh quốc gia

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Cơ quan Khảo thí Quốc gia Ấn Độ (NTA) ngày 17-6 cho biết đã tạm thời hạn chế ứng dụng nhắn tin Telegram nhằm ngăn ứng dụng này bị sử dụng để phát tán thông tin gian lận trong kỳ thi tuyển sinh toàn quốc.

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Theo thông báo của NTA thuộc Bộ Giáo dục Ấn Độ, Telegram sẽ bị cấm sử dụng tại Ấn Độ đến ngày 22-6. Chính phủ Ấn Độ cũng yêu cầu nền tảng này vô hiệu hóa tính năng chỉnh sửa tin nhắn tại nước này đến ngày 30-6.

Bộ Công nghệ Thông tin viện dẫn các điều khoản của Luật Công nghệ Thông tin, cho phép cơ quan chức năng chặn truy cập nội dung trực tuyến vì “lợi ích chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ” để thực hiện lệnh cấm tạm thời.

Lệnh cấm được ban hành sau khi NTA phải hủy kỳ thi Tuyển sinh Quốc gia (NEET) diễn ra tháng trước do thông tin rò rỉ đề thi gây xôn xao dư luận Ấn Độ. Kỳ thi được tổ chức lại vào ngày 21-6 tới.

NTA cho biết các biện pháp hạn chế nhằm ngăn “các đường dây gian lận” sử dụng Telegram lan truyền thông tin sai lệch về đề thi lại. Cơ quan này cho rằng tính năng chỉnh sửa tin nhắn cho phép quản trị viên kênh sửa bài đăng cũ, thay tệp đính kèm bằng đề thi vừa kết thúc nhưng vẫn giữ nguyên dấu thời gian, nhằm gây dư luận về đề bị lộ trước giờ thi.

Giới chức Ấn Độ cho biết đây là “biện pháp cuối cùng” sau khi các nỗ lực trước đó yêu cầu Telegram gỡ nội dung gian lận không hiệu quả.

Ông Pavel Durov, người sáng lập Telegram nói rằng, lệnh cấm này “trừng phạt hơn 150 triệu người dùng Telegram bình thường ở Ấn Độ chứ không phải những cá nhân làm rò rỉ tài liệu thi. Và lệnh cấm này chẳng ngăn chặn được gì cả. Việc rò rỉ sẽ chuyển sang các ứng dụng khác”.

Đối với nhiều học sinh Ấn Độ, kỳ thi Tuyển sinh Quốc gia vào các trường y là cánh cửa "đổi đời" về địa vị xã hội và nghề nghiệp ổn định. NEET là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh nhất tại nước này.

Ấn Độ là thị trường lớn nhất của Telegram về số lượt tải, dù WhatsApp của Meta vẫn là nền tảng nhắn tin hàng đầu tại quốc gia 1,4 tỷ dân này.

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