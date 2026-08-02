Iran dọa đáp trả tương xứng nếu Mỹ đánh lớn

"Mỹ đang đẩy nhanh tốc độ nhằm thổi bùng ngọn lửa của một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực", thiếu tướng Ali Abdollahi, người đứng đầu bộ chỉ huy quân sự thời chiến của Iran, ngày 1/8 ra tuyên bố cho biết.

Tướng Abdollahi cáo buộc Mỹ đang sử dụng vốn, nguồn lực và cơ sở hạ tầng của các quốc gia vùng Vịnh như lá chắn cho lợi ích riêng của mình, đồng thời củng cố "cỗ máy chiến tranh của Israel".

Tổ hợp Sevom Khordad của Iran khai hỏa trong ảnh công bố tháng 1/2025. Ảnh: Tehran Times

"Bất kỳ quốc gia nào biến mình thành lá chắn phòng thủ cho Mỹ đều sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa chiến tranh", ông Abdollahi cảnh báo.

Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ cho rằng Washington có thể sắp tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm các nhà máy điện và nhà máy hóa dầu.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị một kế hoạch trả đũa quy mô lớn bằng cách tấn công các "cơ sở hạ tầng trọng yếu" có liên quan đến Mỹ và Israel tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 1/8 cho biết đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir cũng như Ngoại trưởng Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud về căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Baghdad, Iraq hôm 28/6. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Araghchi cho hay trong các cuộc thảo luận, ông đã cảnh báo về hậu quả nếu quân đội Mỹ có "bất kỳ hành động phiêu lưu nào", đồng thời nhấn mạnh Iran sẵn sàng "đáp trả kiên quyết và tương xứng". Quan chức này còn cảnh báo rằng các quốc gia trong khu vực tham gia vào những cuộc tấn công như vậy sẽ bị nhắm mục tiêu.

Giới lãnh đạo cấp cao Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công các cơ sở dầu mỏ và khí đốt trên khắp vùng Vịnh, nếu hạ tầng năng lượng ở nước này bị tập kích. Tuần trước, ông Araghchi cho biết chiến lược phòng vệ của Iran là phản ứng theo nguyên tắc "ăn miếng trả miếng" đối với mọi cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Các tuyên bố mới nhất của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/7 nói sẽ giáng đòn "rất mạnh" vào Iran, khiến Tehran "không thể chịu đựng thêm được nữa".

Ông Trump cho biết không chắc có thể đạt được thỏa thuận với Iran hay không, do Tehran "không thành thật" trong các cuộc đàm phán.

Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết ông Trump đã ra lệnh chuẩn bị chiến dịch tấn công mới nhằm "buộc Tehran phải đầu hàng", có thể được triển khai sớm nhất vào cuối tuần này.

CBS News cũng đưa tin Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tiến hành chiến dịch ném bom "dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến", nhằm vào những mục tiêu liên quan lĩnh vực năng lượng của Iran.

Tuy nhiên, CBS News lưu ý người đứng đầu Nhà Trắng vẫn chưa chính thức bật đèn xanh cho chiến dịch, dù Mỹ và Israel đang phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm 28/7 cho biết nước này "rất muốn tấn công các mục tiêu năng lượng của Iran", nhưng thừa nhận Mỹ chưa chấp thuận điều này vì lo ngại Iran sẽ tấn công các nước láng giềng và gây ra một cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu.

Nếu chiến dịch được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên Israel trực tiếp tham gia các cuộc tấn công phối hợp cùng Mỹ nhằm vào Iran kể từ sau giai đoạn đầu chiến sự.

Chính phủ Mỹ hôm 1/8 khuyến cáo công dân nước này đang ở Trung Đông cân nhắc rời khỏi khu vực nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.