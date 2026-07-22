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Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc

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Đại sứ đặc nhiệm của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ việc người đứng đầu nước Nga tham dự diễn đàn nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế của Nga với các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AA/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AA/TTXVN)

Đại sứ về các nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga Marat Berdyev thông báo, Tổng thống Vladimir Putin sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) từ ngày 18 - 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo Nga - Trung cũng lên kế hoạch gặp song phương bên lề sự kiện này.

Ông Berdyev chỉ ra rằng việc người đứng đầu nước Nga tham dự diễn đàn nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế của Nga với các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo quan chức này, Moskva đặc biệt chú trọng đến mối quan hệ với Trung Quốc và đánh giá cao cách tiếp cận của Bắc Kinh trong việc phát triển tiềm năng của APEC.

Nhà ngoại giao Nga nhận định năm APEC năm nay sẽ vô cùng bận rộn. Trung Quốc đã đưa ra một khẩu hiệu phù hợp về việc tạo ra một cộng đồng thịnh vượng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các nhà tổ chức đã nêu ra 3 lĩnh vực trọng tâm là cởi mở, đổi mới và hợp tác.

Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình nghị sự của Năm APEC 2026 trong nửa cuối năm, với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác về kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và tăng cường đồng thuận giữa các nền kinh tế thành viên, tạo nền tảng cho Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết với vai trò chủ nhà APEC 2026, nước này dự kiến tổ chức hơn 10 hội nghị bộ trưởng và hoạt động cấp cao trong năm.

Đến nay, tiến trình Năm APEC 2026 đã đi được hơn một nửa chặng đường, với các cuộc họp bộ trưởng và quan chức cấp cao diễn ra theo đúng kế hoạch, tập trung vào chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy thịnh vượng chung” cùng 3 ưu tiên là mở cửa, đổi mới và hợp tác, qua đó đạt được nhiều kết quả bước đầu.

Trung Quốc kỳ vọng các hoạt động trong nửa cuối năm sẽ tiếp tục tạo thêm đồng thuận, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ nhà, phối hợp chặt chẽ với các thành viên nhằm thúc đẩy các cơ chế hợp tác của APEC, hướng tới bảo đảm thành công của chuỗi hội nghị cấp cao và Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC vào tháng 11 tới./.

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