Thêm nhiều người di cư thiệt mạng khi tìm cách tới Tây Ban Nha

Người di cư vượt hàng rào biên giới để vào thành phố biên giới Ceuta, Tây Ban Nha, từ Fnideq (Maroc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Nhiều người di cư thiệt mạng khi tìm cách tới Tây Ban Nha

Theo truyền thông quốc tế, lực lượng chức năng Tây Ban Nha đã liên tiếp trục vớt thêm nhiều thi thể dọc bờ biển Ceuta sau khi có hàng chục nghìn người tìm cách bơi hoặc vượt qua tuyến biên giới trên biển để vào lãnh thổ Tây Ban Nha.

Nhiều nạn nhân chết đuối, số khác thiệt mạng do tình trạng chen lấn, giẫm đạp trong lúc vượt qua khu vực hàng rào biên giới tại bãi biển Tarajal.

Diễn biến mới nhất cho thấy quy mô cuộc khủng hoảng đã vượt xa những cảnh báo trước đó. Thị trưởng Ceuta, ông Juan Jesús Vivas, cho biết: “Khoảng 60.000 người đã tràn vào thành phố chỉ trong một ngày. Con số này tương đương khoảng 70% dân số của Ceuta".

Trước đó, nhiều nguồn tin của Chính phủ Tây Ban Nha và lực lượng an ninh ước tính lượng người vượt biên dao động từ 49.000 - 60.000 người, cao gấp hàng chục lần con số khoảng 1.500 người đã vượt biển sang Ceuta trong tuần trước.

Để ứng phó, Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm cảnh sát, lực lượng Vệ binh Dân sự và quân đội tới Ceuta nhằm kiểm soát tình hình, hỗ trợ nhân đạo và sơ tán người bị thương.

Phía Maroc cũng tăng cường lực lượng an ninh dọc biên giới, sử dụng hơi cay, vòi rồng và nổ súng chỉ thiên để giải tán đám đông tìm cách vượt biên. Hàng chục người đã bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ với lực lượng chức năng.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, trong chuyến thị sát Ceuta ngày 31/7, gọi đây là hành động "xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Tây Ban Nha" và cam kết sẽ có phản ứng cứng rắn để khôi phục trật tự.

Ủy ban châu Âu (EC) cũng bày tỏ quan ngại trước tình hình này. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) không thể chấp nhận các cuộc vượt biên trái phép quy mô lớn.

Bà kêu gọi nhanh chóng triệt phá các đường dây đưa người vượt biên và đẩy nhanh việc hồi hương những người nhập cư trái phép theo quy định của EU.

Cuộc khủng hoảng đã làm bùng phát tranh cãi chính trị tại châu Âu. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết đang cân nhắc các biện pháp đặc biệt, trong đó có khả năng đình chỉ cơ chế Schengen (thỏa thuận và hệ thống pháp lý cho phép tự do di chuyển mà không có kiểm soát biên giới nội bộ) với Tây Ban Nha nếu tình hình tiếp tục vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chính phủ Tây Ban Nha giải thích làn sóng người di cư ồ ạt đến Ceuta không phải do chính sách nhập cư cởi mở của nước này, mà là do các đường dây buôn người đang lợi dụng một phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha liên quan đến việc không cho phép trục xuất ngay những người vượt biên bằng đường biển.

Ceuta và Melilla là hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Bắc Phi, giáp với Maroc. Đây từ lâu đã được xem là một trong những "cửa ngõ" để người di cư từ châu Phi tìm đường vào châu Âu.

Các chuyên gia nhận định quy mô cuộc khủng hoảng hiện nay nghiêm trọng nhất kể từ năm 2021, khi khoảng 10.000 người đã đồng loạt tràn vào Ceuta chỉ trong vài ngày. Với con số lên tới hàng chục nghìn người di cư hiện nay, Ceuta đang trở thành điểm nóng mới trong cuộc khủng hoảng di cư của châu Âu.

Tây Ban Nha và Maroc đẩy mạnh trục xuất người vượt biên trái phép vào Ceuta

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết nước này và Maroc đã nhất trí đẩy nhanh việc đưa trở lại Maroc những người vượt biên trái phép vào Ceuta - vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha, nằm bên bờ biển Bắc Phi.

Người di cư vượt hàng rào biên giới để vào thành phố biên giới Ceuta, Tây Ban Nha, từ Fnideq (Maroc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong thông báo ngày 30/7, bộ trên nêu rõ hai nước sẽ tăng cường phối hợp và triển khai các biện pháp để “ngay lập tức chuyển trả về Maroc tất cả những người đã vượt biên trái phép vào Ceuta”.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc trao đổi giữa Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska và người đồng cấp Maroc Abdelouafi Laftit.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ceuta chứng kiến làn sóng người di cư gia tăng mạnh trong những ngày gần đây. Nhiều người đã tìm cách vượt biên từ Maroc bằng cách bơi qua vùng biển giáp ranh hoặc đi bộ qua khu vực biên giới.

Trước đó cùng ngày, hàng nghìn thanh niên Maroc đã kéo đến khu vực biên giới với Ceuta. Hàng trăm người trong số đó đã vượt biên trái phép vào lãnh thổ Tây Ban Nha.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, khoảng 40.000 người đã tới Ceuta chỉ trong vài ngày qua, buộc Madrid phải tăng cường lực lượng an ninh tại vùng lãnh thổ này. Theo đó, Tây Ban Nha sẽ điều thêm hàng chục cảnh sát tới Ceuta trong những giờ tới để ứng phó với tình hình.

Lực lượng này gồm 8 thợ lặn, một tàu tuần tra và các thiết bị bay không người lái (drone) nhằm hỗ trợ kiểm soát biên giới và hoạt động cứu hộ trên biển.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 31/7 đã lên kế hoạch tới Ceuta để thị sát tình hình cùng Bộ trưởng Nội vụ Grande-Marlaska.

Nhật báo El Pais của Tây Ban Nha cùng ngày đưa tin ông Pedro Sanchez dự kiến thị sát khu vực hàng rào chắn tại bãi biển Tarajal và gặp giới chức địa phương.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Pháp thông báo nước này sẽ tăng cường kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha nhằm ngăn nguy cơ dòng người di cư tiếp tục di chuyển sang lãnh thổ Pháp.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết nước này đã triển khai lực lượng can thiệp nhanh tại biên giới và tăng cường kiểm tra từ tối 30/7 theo giờ địa phương.

Cùng với Ceuta, Melilla là một lãnh thổ khác của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, giáp Maroc. Hai vùng lãnh thổ này cũng là những nơi duy nhất thuộc Liên minh châu Âu (EU) có biên giới đất liền giáp với châu Phi. Do đó, người di cư thường trèo qua hàng rào biên giới, bơi dọc bờ biển hoặc ẩn náu trong các xe tải để vào được hai vùng lãnh thổ trên, từ đó tìm cách đến các quốc gia khác thuộc EU.

Năm 2021, Tây Ban Nha từng chứng kiến hơn 10.000 người di cư từ quốc gia láng giềng Maroc ồ ạt đến Ceuta chỉ trong vòng 2 ngày, buộc giới chức nước này phải tăng cường lực lượng an ninh để đối phó.