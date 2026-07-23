Chỉ 15% người dân Mỹ hoàn toàn hài lòng với ông Trump

Đông đảo người dân lắng nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 24-6 - Ảnh: AP

Theo Đài CNN, trong thập kỷ qua, ít yếu tố nào ảnh hưởng đến chính trường Mỹ mạnh như sức hút của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cử tri ủng hộ ông.

Tỉ lệ ủng hộ sụt giảm kỷ lục

Một cuộc thăm dò mới của báo Washington Post và Ipsos cho thấy lực lượng cử tri trung thành với ông Trump đang thu hẹp đáng kể. Tỉ lệ này hiện ở mức thấp chưa từng thấy trong lịch sử thăm dò của hai đơn vị này.

Chỉ 15% người Mỹ cho biết họ "hoàn toàn hài lòng" với ông Trump - mức thấp kỷ lục trong lịch sử thăm dò do Washington Post - Ipsos thực hiện.

Lần đầu tiên trong dữ liệu của hai đơn vị này, số người "phần nào hài lòng" với ông Trump (22%) cao hơn số người "hoàn toàn hài lòng" (15%).

Trong số những người từng bỏ phiếu cho ông Trump năm 2024, chỉ 43% hiện hoàn toàn bằng lòng với ông. Tỉ lệ này trong nhóm cử tri Cộng hòa là 41%.

Với nhóm cử tri độc lập, tỉ lệ ủng hộ mạnh mẽ dành cho ông Trump còn thấp hơn nhiều: chỉ 6%. Trong khi đó, 51% "hoàn toàn không hài lòng" với ông.

Ngay cả trong nhóm cử tri da trắng không tốt nghiệp đại học - một trong những nhóm ủng hộ quan trọng nhất của ông - tỉ lệ hoàn toàn hài lòng cũng chỉ đạt 24%.

Xu hướng này khớp với nhiều thăm dò khác gần đây: 21% trong thăm dò NPR-PBS-Marist; 20% ở Fox News; 19% ở AP-NORC; 16% ở Trường Luật Marquette và 14% ở Reuters-Ipsos. Nhìn chung, tỉ lệ người Mỹ hoàn toàn ủng hộ ông Trump dao động 14-21%, tức khoảng 1/7 - 1/5 dân số.

Dù vậy, ông Trump và Nhà Trắng vẫn thường bác bỏ các đánh giá tiêu cực này. Trong bài đăng trên Truth Social hôm 12-7, ông tuyên bố tỉ lệ ủng hộ mình đạt 59% và giá xăng dầu đang giảm.

Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông nóng trở lại, hôm 20-7 ông Trump đăng kết quả thăm dò của Big Data Poll (thực hiện ngày 29-6), cho thấy 60,4% cử tri ủng hộ Bản ghi nhớ thỏa thuận (MoU) giữa Mỹ và Iran.

Nhà Trắng sau đó đăng lại số liệu này kèm thông điệp "TIN TƯỞNG ÔNG TRUMP" và "Cử tri áp đảo ủng hộ thỏa thuận hòa bình Iran". Nhà Trắng cũng cho biết tỉ lệ ủng hộ tổng thể dành cho tổng thống đã tăng lên 42,9%. Ngày 22-7, ông Trump khẳng định người dân Mỹ "không phản đối chiến tranh".

Sức hút của ông Trump đã suy giảm?

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Đài CNN nhận định những con số này cho thấy hình ảnh về một lực lượng cử tri trung thành đông đảo, giúp ông Trump nắm ảnh hưởng gần như tuyệt đối với một phong trào chính trị quy mô lớn, có thể đã bị phóng đại.

Đài này lập luận ông Trump vẫn có thể tạo ảnh hưởng lớn trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa - nơi tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu thường thấp và nhóm cử tri nhiệt thành đóng vai trò lớn.

Tuy nhiên, số người Mỹ thực sự hoàn toàn ủng hộ những gì ông đang làm hiện không nhiều.

Xét về mặt lịch sử, lực lượng cử tri trung thành với ông Trump hiện không lớn hơn nhiều so với mức ủng hộ dành cho cựu Tổng thống Joe Biden vào cuối nhiệm kỳ.

Các thăm dò trước đây cho thấy tỉ lệ người Mỹ hoàn toàn hài lòng với ông Biden khi đó ở mức 11-12%.

Với cựu Tổng thống Barack Obama, tỉ lệ này cũng có lúc giảm xuống nhóm 10%, nhưng rất hiếm khi xảy ra. Phần lớn thời gian, mức ủng hộ mạnh mẽ dành cho ông Obama dao động ở mức 20-30% - gần gấp đôi con số hiện nay của ông Trump.

Các thăm dò gần đây cũng cho thấy nhiều cử tri Cộng hòa không hài lòng với ông Trump ở những vấn đề then chốt.

Ngày càng nhiều người từng bỏ phiếu cho ông năm 2024 bắt đầu nghi ngờ, thậm chí hối hận về lựa chọn của mình. Sự ủng hộ dành cho ông trong nhóm cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động cũng có dấu hiệu suy yếu.