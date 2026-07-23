Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Chỉ 15% người dân Mỹ hoàn toàn hài lòng với ông Trump

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Lượng cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hẹp đáng kể. Điều này cho thấy sức hút của ông đang suy giảm.

Đông đảo người dân lắng nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 24-6 - Ảnh: AP
Đông đảo người dân lắng nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 24-6 - Ảnh: AP

Theo Đài CNN, trong thập kỷ qua, ít yếu tố nào ảnh hưởng đến chính trường Mỹ mạnh như sức hút của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cử tri ủng hộ ông.

Tỉ lệ ủng hộ sụt giảm kỷ lục

Một cuộc thăm dò mới của báo Washington PostIpsos cho thấy lực lượng cử tri trung thành với ông Trump đang thu hẹp đáng kể. Tỉ lệ này hiện ở mức thấp chưa từng thấy trong lịch sử thăm dò của hai đơn vị này.

Chỉ 15% người Mỹ cho biết họ "hoàn toàn hài lòng" với ông Trump - mức thấp kỷ lục trong lịch sử thăm dò do Washington Post - Ipsos thực hiện.

Lần đầu tiên trong dữ liệu của hai đơn vị này, số người "phần nào hài lòng" với ông Trump (22%) cao hơn số người "hoàn toàn hài lòng" (15%).

Trong số những người từng bỏ phiếu cho ông Trump năm 2024, chỉ 43% hiện hoàn toàn bằng lòng với ông. Tỉ lệ này trong nhóm cử tri Cộng hòa là 41%.

Với nhóm cử tri độc lập, tỉ lệ ủng hộ mạnh mẽ dành cho ông Trump còn thấp hơn nhiều: chỉ 6%. Trong khi đó, 51% "hoàn toàn không hài lòng" với ông.

Ngay cả trong nhóm cử tri da trắng không tốt nghiệp đại học - một trong những nhóm ủng hộ quan trọng nhất của ông - tỉ lệ hoàn toàn hài lòng cũng chỉ đạt 24%.

Xu hướng này khớp với nhiều thăm dò khác gần đây: 21% trong thăm dò NPR-PBS-Marist; 20% ở Fox News; 19% ở AP-NORC; 16% ở Trường Luật Marquette và 14% ở Reuters-Ipsos. Nhìn chung, tỉ lệ người Mỹ hoàn toàn ủng hộ ông Trump dao động 14-21%, tức khoảng 1/7 - 1/5 dân số.

Dù vậy, ông Trump và Nhà Trắng vẫn thường bác bỏ các đánh giá tiêu cực này. Trong bài đăng trên Truth Social hôm 12-7, ông tuyên bố tỉ lệ ủng hộ mình đạt 59% và giá xăng dầu đang giảm.

Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông nóng trở lại, hôm 20-7 ông Trump đăng kết quả thăm dò của Big Data Poll (thực hiện ngày 29-6), cho thấy 60,4% cử tri ủng hộ Bản ghi nhớ thỏa thuận (MoU) giữa Mỹ và Iran.

Nhà Trắng sau đó đăng lại số liệu này kèm thông điệp "TIN TƯỞNG ÔNG TRUMP" và "Cử tri áp đảo ủng hộ thỏa thuận hòa bình Iran". Nhà Trắng cũng cho biết tỉ lệ ủng hộ tổng thể dành cho tổng thống đã tăng lên 42,9%. Ngày 22-7, ông Trump khẳng định người dân Mỹ "không phản đối chiến tranh".

Sức hút của ông Trump đã suy giảm?

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Đài CNN nhận định những con số này cho thấy hình ảnh về một lực lượng cử tri trung thành đông đảo, giúp ông Trump nắm ảnh hưởng gần như tuyệt đối với một phong trào chính trị quy mô lớn, có thể đã bị phóng đại.

Đài này lập luận ông Trump vẫn có thể tạo ảnh hưởng lớn trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa - nơi tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu thường thấp và nhóm cử tri nhiệt thành đóng vai trò lớn.

Tuy nhiên, số người Mỹ thực sự hoàn toàn ủng hộ những gì ông đang làm hiện không nhiều.

Xét về mặt lịch sử, lực lượng cử tri trung thành với ông Trump hiện không lớn hơn nhiều so với mức ủng hộ dành cho cựu Tổng thống Joe Biden vào cuối nhiệm kỳ.

Các thăm dò trước đây cho thấy tỉ lệ người Mỹ hoàn toàn hài lòng với ông Biden khi đó ở mức 11-12%.

Với cựu Tổng thống Barack Obama, tỉ lệ này cũng có lúc giảm xuống nhóm 10%, nhưng rất hiếm khi xảy ra. Phần lớn thời gian, mức ủng hộ mạnh mẽ dành cho ông Obama dao động ở mức 20-30% - gần gấp đôi con số hiện nay của ông Trump.

Các thăm dò gần đây cũng cho thấy nhiều cử tri Cộng hòa không hài lòng với ông Trump ở những vấn đề then chốt.

Ngày càng nhiều người từng bỏ phiếu cho ông năm 2024 bắt đầu nghi ngờ, thậm chí hối hận về lựa chọn của mình. Sự ủng hộ dành cho ông trong nhóm cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động cũng có dấu hiệu suy yếu.

tuoitre.vn
Link bài gốc Copy link
https://tuoitre.vn/chi-15-nguoi-dan-my-hoan-toan-hai-long-voi-ong-trump-100260718102224341.htm

Tags:

#Trump #bầu cử #ủng hộ #thăm dò #chính trị #Mỹ #tỉ lệ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Australia tham vọng trở thành trung tâm AI toàn cầu

Australia tham vọng trở thành trung tâm AI toàn cầu

Chính phủ Australia thúc đẩy phát triển hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu quy mô lớn, đồng thời xây dựng khung quản lý mới nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ bản quyền và chủ quyền công nghệ quốc gia.
Malaysia cảnh giác trước nguy cơ siêu El Nino

Malaysia cảnh giác trước nguy cơ siêu El Nino

Malaysia đang được khuyến nghị đẩy sớm các biện pháp ứng phó trước nguy cơ siêu El Nino có thể xuất hiện vào cuối năm nay, nhằm giảm thiểu tác động đối với sức khỏe cộng đồng, an ninh nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và môi trường.
Ukraine có Thủ tướng mới

Ukraine có Thủ tướng mới

Ngày 16/7, với 289 phiếu thuận trong tổng số 318 đại biểu có mặt, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz - ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới. Ông Koretsky chưa từng giữ chức vụ chính trị nào trước đây.
Mỹ hoàn tất đợt tấn công thứ hai trong ngày nhằm vào Iran

Mỹ hoàn tất đợt tấn công thứ hai trong ngày nhằm vào Iran

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã hoàn tất đợt không kích thứ hai trong ngày nhằm vào Iran, tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự mà Washington cho là phục vụ các hoạt động đe dọa hàng hải tại eo biển Hormuz.
Bắc Cực: Ván cờ mới của NATO

Bắc Cực: Ván cờ mới của NATO

Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương từ lâu đã giữ vai trò trọng yếu trong chiến lược quân sự cũng như lợi ích kinh tế của NATO.
Vụ cháy quán rượu ở Thái Lan: Nghi do chập điện máy điều hòa

Vụ cháy quán rượu ở Thái Lan: Nghi do chập điện máy điều hòa

Giới chức Thái Lan ngày 13/7 cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán rượu (pub) Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok đã khiến ít nhất 90 người thương vong, gồm 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tại máy điều hòa lắp trên trần, song nguyên nhân chính thức vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!