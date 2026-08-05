Ukraine ký luật mới cho binh sĩ là tù nhân tình nguyện nhập ngũ

Các quân nhân Ukraine tham gia một hoạt động huấn luyện (Ảnh: Reuters).

Các binh sĩ Ukraine tình nguyện nhập ngũ từ hệ thống nhà tù sẽ được hưởng các quyền lợi ngang bằng với mọi quân nhân khác, theo đạo luật mới được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký ban hành ngày 4/8.

Đạo luật bảo đảm cho họ nhiều quyền lợi mới, bao gồm 15 ngày nghỉ phép hằng năm, quyền được tiếp cận chế độ chăm sóc y tế đầy đủ sau khi bị thương, cũng như quyền chuyển đơn vị sau 1 năm phục vụ, hoặc sớm hơn nếu có lý do sức khỏe.

Đạo luật cũng trao cho các quân nhân nữ quyền được nghỉ thai sản và nghỉ chăm con.

Kể từ tháng 5/2024, tù nhân Ukraine đã được phép tình nguyện tham gia quân đội để đổi lấy lệnh ân xá sau khi tình trạng thiết quân luật kết thúc, sau khi Quốc hội thông qua và Tổng thống Zelensky ký ban hành đạo luật liên quan.

Quy định này đã mở ra nguồn bổ sung nhân lực quan trọng từ hệ thống nhà tù, đặc biệt cho các đơn vị bộ binh, trong bối cảnh chiến dịch huy động quân bắt buộc được đẩy mạnh trên khắp cả nước.

Những người đang thụ án vì các tội nghiêm trọng như giết người hoặc hiếp dâm không đủ điều kiện tham gia chương trình tình nguyện.

Kể từ đó, các cựu tù nhân, dù chiến đấu trong các đại đội hoặc tiểu đoàn chuyên biệt, hay được biên chế vào các đơn vị có quân nhân động viên, đều đóng vai trò trong việc duy trì quân số trên tiền tuyến giữa lúc quân đội Ukraine đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu nhân lực.

Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý về quyền lợi của các quân nhân là cựu tù nhân vẫn còn thiếu rõ ràng và trong nhiều trường hợp chưa được quy định đầy đủ, khiến những người đã phục vụ nhiều năm ở các vị trí chiến đấu khắc nghiệt nhất của quân đội không được đảm bảo đầy đủ quyền lợi.

"Những người đã chứng minh lòng trung thành với Ukraine trên tiền tuyến cần phải được bảo vệ. Đạo luật này xóa bỏ sự bất công đối với những quân nhân đã được phóng thích có điều kiện và sau đó đứng lên bảo vệ Ukraine", Thứ trưởng Quốc phòng Liubov Halan cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, những thay đổi này cũng sẽ giúp cải thiện công tác tuyển mộ tình nguyện viên từ hệ thống nhà tù, đồng thời tạo thêm động lực cho các cựu tù nhân đang phục vụ trong quân đội.

Sau hơn 4 năm chiến sự với Nga, Ukraine đang đối mặt với những thách thức về nguồn nhân lực. Chiến dịch tuyển quân đang gặp ngày càng nhiều thách thức trong thời gian qua làm suy giảm khả năng phòng vệ và tấn công của quân đội. Ukraine đã nỗ lực cải cách hệ thống để khắc phục tình trạng này.

Gần đây nhất, Ukraine mở rộng chương trình kêu gọi binh sĩ tự ý rời quân đội trở lại quân ngũ. Điều này được kỳ vọng sẽ mở đường cho 100.000 binh sĩ đã tự ý rời khỏi quân đội có cơ hội quay trở về để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực.

Theo quy định mới, người trở lại quân ngũ có thể phục vụ tại hướng tác chiến mà họ mong muốn; lựa chọn vị trí công tác và chỉ huy mà họ muốn làm việc cùng; cũng như phát huy kinh nghiệm và chuyên môn đã có trước đây.