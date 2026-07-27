Fed đối diện sức ép nâng lãi suất giữa bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng

Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bước vào cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 28-29/7 với một bài toán nan giải: giữ nguyên hay tăng lãi suất?.

Quyết định này được dự báo sẽ cực kỳ sát sao và tiềm ẩn nhiều tranh cãi trong bối cảnh các áp lực lạm phát gia tăng.

Sự bùng phát trở lại căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy giá dầu thô tăng vọt. Diễn biến này làm lu mờ hoàn toàn dữ liệu lạm phát tháng 6/2026 hạ nhiệt hơn dự kiến, vốn từng được kỳ vọng sẽ tạo không gian để giới chức Mỹ tiếp tục giữ ổn định chính sách.

Sức ép lạm phát còn bị tác động bởi nhu cầu Trí tuệ Nhân tạo (AI) ngày càng tăng và kế hoạch áp thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trước tình hình đó, giới quan sát nhận định nội bộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rất có thể sẽ xuất hiện các lá phiếu phản đối nếu cơ quan này tiếp tục chọn phương án giữ nguyên lãi suất.

Trên thị trường tài chính, giới đầu tư đang gia tăng đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thắt chặt tiền tệ. Tính đến cuối tuần qua, xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất trong cuộc họp lần này dao động quanh mức 35%, thậm chí có thời điểm vọt lên gần 40%.

Trước đó, con số này từng rớt xuống chỉ còn 10% sau báo cáo ngày 14/7 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2026 đã giảm lần đầu tiên trong vòng 6 năm nhờ giá xăng hạ nhiệt. Tuy nhiên, đà giảm nhanh chóng bị đảo ngược khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Ông Alex Payne, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Vanguard, nhận định căng thẳng tại Trung Đông chắc chắn đang nóng lên, kéo theo rủi ro giá dầu tiếp tục bứt phá. Thị trường đang điều chỉnh để thích ứng với nguy cơ lạm phát trở nên dai dẳng hơn do các rắc rối địa chính trị.

Ngày càng có nhiều nhà hoạch định chính sách lên tiếng ủng hộ việc tăng lãi suất ngay lập tức hoặc trong thời gian tới. Đầu tháng này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh Dallas Lorie Logan đã kêu gọi tăng nhẹ lãi suất, viện dẫn lý do lạm phát chưa giảm bền vững về mức mục tiêu 2%.

Tương tự, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi nhánh Cleveland Beth Hammack khẳng định hiện "không có sự mâu thuẫn" nào trong các mục tiêu kép của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và lạm phát đang là mối lo ngại lớn hơn so với vấn đề việc làm. Cả hai quan chức này đều có quyền bỏ phiếu trong tuần này và có thể bỏ phiếu chống nếu quyết định giữ nguyên chi phí đi vay.

Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh vẫn khẳng định cam kết kiềm chế lạm phát. Điều trần trước Quốc hội trong tháng này, ông tuyên bố sẽ sử dụng mọi công cụ của ngân hàng trung ương để đạt được mục tiêu ổn định giá cả. Tuy nhiên, việc ông từ chối đưa ra lộ trình cụ thể khiến thị trường không ngừng đồn đoán về quỹ đạo lãi suất sắp tới.

Một số quan chức vẫn cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể kiên nhẫn thêm một thời gian, đặc biệt nếu dữ liệu sắp tới cho thấy giá năng lượng không tác động quá mạnh đến nền kinh tế chung hoặc tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Philip Jefferson cảnh báo cơ quan này có thể phải tăng lãi suất trong các cuộc họp tới nếu lạm phát không thực sự hạ nhiệt.

Theo giới phân tích, việc nâng lãi suất ngay trong tháng 7/2026 có thể giúp Chủ tịch Warsh củng cố uy tín trong cuộc chiến chống lạm phát. Đồng thời, động thái này sẽ giúp Fed tránh được coi là mang động cơ chính trị, so với việc tăng lãi suất vào thời điểm quá sát thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Ông Joseph Lavorgna, cựu quan chức Bộ Tài chính dưới thời Tổng thống Trump, nhận định, ông Warsh có thể thuyết phục Tổng thống bằng cách lập luận rằng việc tăng lãi suất lúc này sẽ giúp kiềm chế các kỳ vọng lạm phát, từ đó giữ cho mặt bằng lãi suất dài hạn ở mức thấp, điều mà ông Trump luôn đặc biệt quan tâm.

Trước đó, Tổng thống Trump từng chỉ trích gay gắt cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell khi cơ quan này hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 9/2024, ngay trước thềm bầu cử.

Dù kết quả cuộc họp sắp tới ra sao, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào cuộc họp báo của Chủ tịch Kevin Warsh để tìm kiếm manh mối về lộ trình chính sách tiếp theo./.