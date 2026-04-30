Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ ba liên tiếp

Ngày 29/4, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 3,5-3,75%. Động thái này tương tự phiên họp tháng 1 và 3. Năm ngoái, cơ quan này đã giảm lãi suất 3 lần.

"Lạm phát đang tăng tốc, phần nào phản ánh sức tăng gần đây của giá năng lượng toàn cầu. Diễn biến tại Trung Đông đang góp phần tạo ra mức độ bất ổn cao cho triển vọng kinh tế", Fed cho biết trong thông báo sau cuộc họp. Cách diễn đạt của cơ quan này có sự thay đổi so với cuộc họp lần trước, bỏ chữ "một chút" khi nói về việc lạm phát tăng tốc.

Dù vậy, cơ quan này giữ nguyên mô tả về cách Fed sẽ đánh giá "mức độ và thời điểm của các đợt điều chỉnh lãi suất tiếp theo". Cụm từ này ám chỉ có thể giảm lãi suất sau này.

Ngoài lạm phát tăng tốc, Fed cũng nhận định "tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi trong vài tháng qua" và nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng "với tốc độ vững chắc".

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo tháng 3/2026. Ảnh: Reuters

Sau thông báo của Fed, các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ càng giảm sâu. S&P 500 và Nasdaq Composite hiện mất 0,27%. DJIA sụt tới 0,7%.

Trên thị trường vàng, mỗi ounce hiện mất 61 USD, còn 4.534 USD. Kim loại quý chịu sức ép từ đầu chiến sự, do giá năng lượng cao kéo lạm phát lên, khiến các ngân hàng trung ương ngần ngại giảm lãi suất.

Lãi suất tham chiếu trung bình tại Mỹ giai đoạn 1995 - 2026. Đồ thị: Reuters

Cuộc họp của Fed diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng cao do chiến sự tại Trung Đông suốt 2 tháng qua, khiến rủi ro lạm phát tăng theo.

Đây cũng là phiên họp Fed thể hiện sự chia rẽ lớn nhất về quan điểm kể từ năm 1992, khi có 4 quan chức không đồng tình với quyết định chung. Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, Chủ tịch Fed Neel Kashkari và Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan đồng ý giữ nguyên lãi suất, nhưng "không ủng hộ việc đưa vào tuyên bố chung quan điểm nghiêng về nới lỏng ở thời điểm này". Còn Thống đốc Stephen Miran tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%). Stephen Miran thường xuyên bỏ phiếu bất đồng trong các phiên họp gần đây.

Bên cạnh đó, đây cũng có thể là phiên họp cuối cùng ông Jerome Powell giữ vị trí Chủ tịch Fed. Ngày 29/4, Kevin Warsh - người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới - đã được Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua. Thượng nghị sĩ Thom Tillis ủng hộ Warsh sau khi Bộ Tư pháp Mỹ hủy cuộc điều tra hình sự với Powell. Trước đó, đây là rào cản lớn nhất của Warsh.

Sắp tới, việc phê chuẩn sẽ được chuyển lên Thượng viện Mỹ. Các nghị sĩ có thể bỏ phiếu sớm nhất là vào 2 tuần tới. Nếu kết quả vẫn giữ nguyên, Warsh có thể nhậm chức Chủ tịch Fed sau khi nhiệm kỳ của Powell kết thúc ngày 15/5. Phiên họp kế tiếp của Fed sẽ diễn ra vào tháng 6.

Nhà đầu tư hiện dự báo Fed khó giảm lãi suất trước giữa năm sau.

Theo Reuters