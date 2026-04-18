Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng trở lại

Trong phiên giao dịch hôm nay (18/4), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước tăng vọt trở lại, tiến lên mốc 172 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng tăng mạnh, giao dịch trên ngưỡng 4.800 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 18/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 168,5-172 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3,5 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ ngày 18/4.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 168 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 168,5 triệu đồng/lượng và bán ra 172 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 168,5-171,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 168,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 168,5-172 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 18/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 40,1 USD/ounce so kết phiên trước đó, lên mức 4.829,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đảo chiều đi lên khi tình hình chiến sự tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt kéo theo đồng USD lao dốc khi vai trò “hầm trú ẩn” của đồng bạc xanh suy yếu. Đồng USD yếu đi khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Bên cạnh đó, giá kim loại quý còn được hỗ trợ bởi việc eo biển Hormuz mở cửa trở lại làm dịu bớt những lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, dẫn đến hạ giá dầu, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và khôi phục kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất.

Hôm nay, chỉ số USD-Index giảm xuống mức 98,1 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,244%; thị trường chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng điểm mạnh; giá dầu thế giới lao dốc, giao dịch quanh mức 90,38 USD/thùng đối với dầu Brent và 83,85 USD/thùng với dầu WTI.