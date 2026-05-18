Khách hàng thứ 2 ở Hà Tĩnh trúng thưởng chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” của Vietcombank

(Baohatinh.vn) - Khách hàng của Vietcombank Hà Tĩnh tiếp tục may mắn trúng giải nhất chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” trong đợt quay thưởng lần thứ hai.
Sáng 18/5, Vietcombank Hà Tĩnh tổ chức trao giải cho khách hàng trúng thưởng chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” trong đợt quay thưởng thứ hai.
Chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” được Vietcombank triển khai từ ngày 1/4 đến 30/4/2026, áp dụng cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc tham gia gửi tiết kiệm. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng trở lên với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng.
Chương trình được chia thành 3 đợt quay thưởng, trong đó, 2 đợt đầu mỗi đợt trao 63 giải nhất, đợt cuối sẽ quay giải đặc biệt. Lần quay thưởng đợt 1 áp dụng cho tiền gửi từ ngày 1 - 15/4; đợt 2 từ ngày 15 - 30/4; đợt 3 quay giải đặc biệt sẽ áp dụng cho các khoản tiền gửi từ ngày 1 - 30/4 (gộp đợt 1 và đợt 2).
Tổng giá trị giải thưởng của chương trình gồm 127 giải, trị giá hơn 2,1 tỷ đồng; trong đó có 1 giải đặc biệt là 2 vé xem trận tứ kết World Cup 2026 tại Mỹ và 126 giải nhất là tivi Samsung 65 inch. Trong cuối tháng 4 vừa qua, chương trình đã tổ chức quay thưởng lần thứ nhất.
Tại đợt quay thưởng thứ hai, Hà Tĩnh tiếp tục có thêm một khách hàng may mắn trúng giải nhất là 1 tivi Samsung 65 inch, trị giá 11 triệu đồng. Khách hàng trúng thưởng là chị Trương Thị Cảnh, trú tại xã Thiên Cầm, gửi tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Cẩm Xuyên (Vietcombank Hà Tĩnh).
Trước đó, tại đợt quay thưởng đầu tiên, ông Nguyễn Đức Thiêm, trú tại xã Tùng Lộc, khách hàng gửi tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Can Lộc (Vietcombank Hà Tĩnh) cũng đã may mắn trúng giải nhất của chương trình.
