Khách hàng thứ 2 ở Hà Tĩnh trúng thưởng chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” của Vietcombank

Tuệ Anh
(Baohatinh.vn) - Khách hàng của Vietcombank Hà Tĩnh tiếp tục may mắn trúng giải nhất chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” trong đợt quay thưởng lần thứ hai.

Sáng 18/5, Vietcombank Hà Tĩnh tổ chức trao giải cho khách hàng trúng thưởng chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” trong đợt quay thưởng thứ hai.

Bà Dương Thị Lan Phương - Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Hà Tĩnh trao giải nhất cho khách hàng Trương Thị Cảnh, trú tại xã Thiên Cầm.

Chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” được Vietcombank triển khai từ ngày 1/4 đến 30/4/2026, áp dụng cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc tham gia gửi tiết kiệm. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng trở lên với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng sẽ được nhận mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng.

Chương trình được chia thành 3 đợt quay thưởng, trong đó, 2 đợt đầu mỗi đợt trao 63 giải nhất, đợt cuối sẽ quay giải đặc biệt. Lần quay thưởng đợt 1 áp dụng cho tiền gửi từ ngày 1 - 15/4; đợt 2 từ ngày 15 - 30/4; đợt 3 quay giải đặc biệt sẽ áp dụng cho các khoản tiền gửi từ ngày 1 - 30/4 (gộp đợt 1 và đợt 2).

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình gồm 127 giải, trị giá hơn 2,1 tỷ đồng; trong đó có 1 giải đặc biệt là 2 vé xem trận tứ kết World Cup 2026 tại Mỹ và 126 giải nhất là tivi Samsung 65 inch. Trong cuối tháng 4 vừa qua, chương trình đã tổ chức quay thưởng lần thứ nhất.

Tại đợt quay thưởng thứ hai, Hà Tĩnh tiếp tục có thêm một khách hàng may mắn trúng giải nhất là 1 tivi Samsung 65 inch, trị giá 11 triệu đồng. Khách hàng trúng thưởng là chị Trương Thị Cảnh, trú tại xã Thiên Cầm, gửi tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Cẩm Xuyên (Vietcombank Hà Tĩnh).

Trước đó, tại đợt quay thưởng đầu tiên, ông Nguyễn Đức Thiêm, trú tại xã Tùng Lộc, khách hàng gửi tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Can Lộc (Vietcombank Hà Tĩnh) cũng đã may mắn trúng giải nhất của chương trình.

Các dịch vụ ăn uống, cà phê, giải trí tại Hà Tĩnh đang phát triển sôi động nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt. Nhiều cơ sở "sớm nở tối tàn" song một số vẫn trụ vững nhờ tạo được sự khác biệt.
Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.
Giá vàng và bạc đang biến động mạnh trước áp lực lãi suất cao, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên giữ vàng, tăng tỷ trọng bạc hay phân bổ ra sao trong 5 năm tới? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên "đắt hàng" khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
