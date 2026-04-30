Bộ Công thương: Giá xăng dầu Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước lân cận

Thông tin cập nhật từ Bộ Công thương cho biết đến ngày 29/4, giá xăng dầu ở nước ta vẫn thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực có chung đường biên giới.

Cụ thể, cơ quan quản lý đánh giá thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+; hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế.

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Bộ Công thương đánh giá các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23/4 và kỳ điều hành ngày 29/4 là 126,29 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 5,06 USD/thùng, tăng 4,17%).

Tương tự, xăng RON 95 ở mức 131,72 USD/thùng (tăng 5,28 USD/thùng, tăng 4,18%); 157,79 USD/thùng dầu diesel (tăng 11,36 USD/thùng, tăng 7,76%); 670,08 USD/tấn dầu mazut (tăng 61,05 USD/tấn, tăng 10,02%).

Bộ Công thương cho biết đến ngày 29/4, giá xăng tại các nước lân cận Việt Nam dao động khá cao: Thái Lan khoảng 34.613 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 33.859 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Lào 45.616 đồng/lít và Trung Quốc 34.406 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), trong khi Việt Nam ở mức 23.751 đồng/lít.

Đối với dầu, Thái Lan khoảng 32.779 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 37.146 đồng/lít, Lào 52.208 đồng/lít, Trung Quốc 31.313 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), còn Việt Nam là 28.172 đồng/lít. Nhìn chung, cơ quan quản lý đánh giá giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn tiếp tục ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Theo Bộ Công thương, liên bộ đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Cùng với đó, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).