Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Bộ Công thương: Giá xăng dầu Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước lân cận

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Bộ Công thương đánh giá, giá xăng dầu trong nước vẫn thấp hơn nhiều nước có chung đường biên giới như Thái Lan, Lào, Trung Quốc, dù thị trường tuần qua có nhiều biến động.

Thông tin cập nhật từ Bộ Công thương cho biết đến ngày 29/4, giá xăng dầu ở nước ta vẫn thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực có chung đường biên giới.

Cụ thể, cơ quan quản lý đánh giá thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+; hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế.

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… Bộ Công thương đánh giá các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23/4 và kỳ điều hành ngày 29/4 là 126,29 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 5,06 USD/thùng, tăng 4,17%).

Tương tự, xăng RON 95 ở mức 131,72 USD/thùng (tăng 5,28 USD/thùng, tăng 4,18%); 157,79 USD/thùng dầu diesel (tăng 11,36 USD/thùng, tăng 7,76%); 670,08 USD/tấn dầu mazut (tăng 61,05 USD/tấn, tăng 10,02%).

Nhân viên đổ xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Bộ Công thương cho biết đến ngày 29/4, giá xăng tại các nước lân cận Việt Nam dao động khá cao: Thái Lan khoảng 34.613 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 33.859 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Lào 45.616 đồng/lít và Trung Quốc 34.406 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), trong khi Việt Nam ở mức 23.751 đồng/lít.

Đối với dầu, Thái Lan khoảng 32.779 đồng/lít (Chính phủ trợ giá), Campuchia 37.146 đồng/lít, Lào 52.208 đồng/lít, Trung Quốc 31.313 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), còn Việt Nam là 28.172 đồng/lít. Nhìn chung, cơ quan quản lý đánh giá giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn tiếp tục ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Theo Bộ Công thương, liên bộ đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Cùng với đó, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
Tags:

#giá xăng dầu #Việt Nam #thị trường quốc tế #giá xăng #bộ công thương #bình ổn giá

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Diễn ra trong 3 ngày 24-26/4 tại Vincom Hà Tĩnh, chương trình “Hào khí sông Lam” là dịp để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận và đưa ra đánh giá chân thực về xe điện. Nhiều khách hàng sau khi cầm lái đã thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện.
Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
Lan tỏa đặc sản Hà Tĩnh giữa lòng Thủ đô

“Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần quảng bá đặc sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Thận trọng với "ảo giá" khuyến mại

“Sale sốc”, “khuyến mại”… đang tràn ngập thị trường Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy là không ít chiêu thức tinh vi, khiến người mua dễ rơi vào “bẫy” giảm giá.
Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch”

Quà lưu niệm được xem là “sứ giả du lịch”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người tới du khách. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng sản phẩm này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch của địa phương.
Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới hôm nay 18/4, bật tăng mạnh mẽ trước thông tin Iran mở lại việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, giao dịch ở mức 4.829,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 172 triệu đồng/lượng và 171,5 triệu đồng/lượng.
Khi đồ chơi hóa thành mối nguy

Đồ chơi thế hệ mới slime đang trở thành "cơn sốt" trong giới học sinh. Thế nhưng, đằng sau sự thú vị của loại chất dẻo này là những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe.
Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.