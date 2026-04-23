Giá xăng giảm về dưới 23.000 đồng một lít

Từ 15h ngày 23/4, giá xăng, dầu cùng giảm 100-820 đồng một lít, kg tùy mặt hàng.
Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 160 đồng, xuống 22.880 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 hạ 100 đồng, có giá mới 21.830 đồng.
Ngược lại, các mặt hàng dầu giảm 820-1.160 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và mazut có giá mới lần lượt 26.690 đồng và 18.810 đồng.
Tại kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cụ thể diesel và mazut cùng ở mức 400 đồng một lít, kg.
Từ 9/3, thuế nhập khẩu với nhiều loại xăng dầu, nguyên liệu pha chế (naphtha, reformate, condensate...) giảm từ 7-10% xuống còn 0%. Nhưng quy định này sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/4. Hiện, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài giảm thuế này tới hết ngày 30/6. Cơ quan soạn thảo cũng kiến nghị mở rộng danh mục hưởng thuế suất 0% (thay vì 5% như hiện tại) với 3 mã hàng nguyên liệu để phục vụ sản xuất tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Cơ quan soạn thảo cho biết khi thuế nhập khẩu ưu đãi với xăng dầu giảm về 0% từ đầu tháng 3, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn hàng thay thế khi chuỗi cung ứng tại những thị trường truyền thống như Hàn Quốc và ASEAN đứt gãy vì xung đột quân sự. Nguồn cung cho nhu cầu nội địa nhờ đó được đảm bảo, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu và kinh tế vĩ mô.
Bộ Công Thương được giao phối hợp địa phương nâng cấp, hiện đại hóa chợ truyền thống, ứng dụng công nghệ số và kết hợp các mô hình bán lẻ mới như siêu thị mini, ki ốt tự động...
Các ngân hàng Eximbank, TPBank, VPBank vừa thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu về quê, du lịch tăng mạnh. Nhiều nhà xe Hà Tĩnh chạy tuyến Hà Nội, các tỉnh miền Trung và chiều ngược lại đã “kín chỗ”, đặc biệt trong các ngày cao điểm.
Quà lưu niệm được xem là “sứ giả du lịch”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người tới du khách. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng sản phẩm này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch của địa phương.
Giá vàng thế giới hôm nay 18/4, bật tăng mạnh mẽ trước thông tin Iran mở lại việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, giao dịch ở mức 4.829,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 172 triệu đồng/lượng và 171,5 triệu đồng/lượng.
Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, thay vì cố định 500 triệu đồng như hiện hành.
Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực.
Việc giảm lãi suất cho vay vẫn diễn ra chậm và chưa đồng đều khi chỉ mới một số ít ngân hàng công khai điều chỉnh.
Việt Nam lần đầu sản xuất pin lưu trữ năng lượng trong nước, góp phần giảm áp lực lưới điện và chủ động nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao.
Cận kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, giá vé máy bay tăng mạnh, có chặng lên tới 9–10 triệu đồng/người, nhiều tuyến rơi vào tình trạng khan hiếm.
Trong hơn 3 tháng qua, các ngân hàng đã đồng hành giúp hàng chục nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản phục vụ sản xuất kinh doanh, hướng tới minh bạch dòng tiền và nâng cao hiệu quả quản lý.
Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.
Giá dầu thế giới bật tăng 3,5% do lo ngại nguồn cung năng lượng gián đoạn khi thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông còn mong manh.
Năm 2026, du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách. Đây thực sự là một phép thử cho năng lực bứt phá của ngành du lịch địa phương.