Từng bước "phủ sóng” xăng E10, đảm bảo lộ trình đề ra

Xăng E10 được đưa vào sử dụng trên thị trường thay thế xăng khoáng theo chủ trương của Chính phủ.

Theo chủ trương của Chính phủ, từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ được bán đồng loạt trên toàn quốc. Đón đầu xu hướng, hiện nay, nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động phân phối loại nhiên liệu mới này.

Tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 39 (phường Bắc Hồng Lĩnh) của Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh, nhiên liệu xăng E10 bắt đầu đưa vào kinh doanh và thay thế xăng khoáng từ ngày 28/4 vừa qua. Những ngày đầu chuyển đổi, ngoài đảm bảo nguồn cung ổn định, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để khách hàng hiểu rõ về loại nhiên liệu mới.

Theo bà Phan Thị Thanh Hương – cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 39: Khi khách hàng đến đổ xăng, chúng tôi chủ động thông tin về chủ trương chuyển đổi, đồng thời giải thích về đặc tính, ưu điểm của xăng E10 để người dân nắm bắt và yên tâm sử dụng. Bước đầu, đa số khách hàng đều đồng thuận và phản hồi tích cực.

​Được biết, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh bắt đầu triển khai bán xăng E10 từ ngày 20/4/2026. Hiện nay, nhiên liệu xăng E10 đã thay thế xăng khoáng và có mặt tại 32 cửa hàng của hệ thống.

Ông Trương Doãn Đức – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị cho việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh mặt hàng mới, đáp ứng yêu cầu thị trường, công ty đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố về hạ tầng, nguồn cung…. Hiện nay, công ty đang tiếp tục thực hiện chuyển đổi theo hình thức “cuốn chiếu” và phấn đấu hoàn thành phủ sóng xăng E10 trên toàn bộ 82 cửa hàng trong tháng 5/2026”.

Tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOil Vũng Áng), việc đưa vào kinh doanh xăng E10 cũng đã bắt đầu từ tháng 2/2026. Đến nay, 29/36 cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bố trí trụ bơm xăng E10 song song với xăng khoáng.

Bên cạnh đó, công ty đã đầu tư hệ thống phối trộn inline xăng E10 tại Tổng kho xăng dầu Vũng Áng (đến nay đã đồng bộ 2 hệ thống phối trộn E10 bằng inline và intank) đảm bảo sản phẩm cung cấp cho hệ thống khách hàng của công ty.

Ông Nguyễn Phi Đức – Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng cho biết: “Xăng E10 trước khi đưa vào thị trường đã được các cơ quan Nhà nước kiểm định các tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn về động cơ cũng như khí thải theo các quy chuẩn hiện hành của Việt Nam. Đến nay, sau hơn 3 tháng đưa vào hoạt động, chúng tôi chưa nhận phản ánh nào từ khách hàng. Theo lộ trình, đến ngày 15/5, toàn hệ thống PVOil sẽ bán đại trà xăng E10 và dừng bán xăng khoáng RON 95”.

Xăng E10 là nhiên liệu gồm 10% ethanol và 90% xăng khoáng. So với xăng khoáng truyền thống, xăng E10 có ưu điểm giúp giảm phát thải khí độc hại, thân thiện với môi trường, đồng thời góp phần tăng tự chủ nguồn cung trong bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu đang chịu nhiều sức ép.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh, thời gian đầu triển khai, một bộ phận khách hàng vẫn còn tâm lý dè dặt với loại nhiên liệu mới. Tuy nhiên, sau quá trình trải nghiệm thực tế, người dân đã dần thay đổi thói quen tiêu dùng và có phản hồi tích cực.

Anh Nguyễn Ngọc Hải (phường Bắc Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Tôi đã tìm hiểu về chủ trương chuyển đổi sang xăng E10 cũng như đặc tính, ưu điểm của xăng E10 qua báo chí, truyền thông. Đây là loại nhiên liệu có ưu điểm giảm khí thải, thân thiện môi trường. Qua thời gian sử dụng, tôi thấy xe vận hành ổn định nên khá yên tâm”.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 4 thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu có trụ sở chính đóng tại tỉnh và 17 thương nhân đầu mối, phân phối ngoài tỉnh đang cung cấp nhiên liệu cho 83 doanh nghiệp bán lẻ với tổng số 242 cửa hàng xăng dầu.

Theo Sở Công thương, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương lồng ghép mục tiêu tiêu thụ xăng sinh học vào các kế hoạch phát triển; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng đã rà soát hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị nguồn cung, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi xăng E10 theo chỉ đạo của Chính phủ. Hiện nay, nhiều cửa hàng trên địa bàn tỉnh đã phân phối mặt hàng xăng E10 và theo lộ trình, đến ngày 1/6 nhiên liệu mới này sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng.