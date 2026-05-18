Tài chính thị trường ngày 18/5: Tiêu thụ điện lập kỷ lục, đề xuất hỗ trợ vốn lắp điện mặt trời

(Baohatinh.vn) - Bộ Công thương đề xuất cơ chế hỗ trợ vốn và tín dụng ưu đãi cho hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Những dấu hiệu nào cần lưu ý về tiền mãn kinh và làm sao để vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn? Bác sĩ Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ trực tiếp giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định Hà Tĩnh luôn sẵn sàng chào đón và với các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình khảo sát, kết nối đối tác, tiếp cận thông tin, hoàn thiện thủ tục và triển khai các dự án phù hợp trên địa bàn.
Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục soát xét kỹ lưỡng hồ sơ, sớm trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật, đảm bảo quá trình giải quyết thấu tình, đạt lý.
Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh mở ra cơ hội kết nối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản; góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng của tỉnh trong giai đoạn mới.
Ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh để các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Bỉ tìm hiểu, xúc tiến đầu tư trên địa bàn trong thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp tiềm năng và chia sẻ kinh nghiệm để tỉnh hoàn thiện môi trường đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế.
Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Nắng nóng gay gắt không chỉ gây kiệt sức mà còn là "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch. Làm thế nào để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm? Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.