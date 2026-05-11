Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản

Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể 11/05/2026 13:46 Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tài chính thị trường ngày 11/5: Còn nhiều dư địa kéo giảm chênh lệch giá vàng 11/05/2026 07:40 Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới gần đây liên tục được thu hẹp, nhưng vẫn còn dư địa đáng kể để tiếp tục giảm trong thời gian tới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/5: Có mưa rào và dông, đề phòng lốc, sét 11/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/5: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi; cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 23 - 32 độ C.

Hương Thọ – Khi sự đồng lòng làm nên miền quê đáng sống 10/05/2026 16:19 Từ sự chung sức đồng lòng của người dân, thôn Hương Thọ, xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định dáng hình của một làng quê kiểu mẫu xanh hơn, đẹp hơn và bền vững hơn.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương và tặng quà người có công tại Ngã ba Đồng Lộc 10/05/2026 14:50 Sáng 10/5, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Sống khỏe cùng BHT: Chủ động phòng ngừa biến cố tim mạch mùa nắng nóng 10/05/2026 10:00 Nắng nóng gay gắt không chỉ gây kiệt sức mà còn là "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch. Làm thế nào để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm? Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Trải nghiệm thú vị tại đồi chè Kỳ Văn 10/05/2026 09:00 Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/5: Mưa rào vài nơi, ngày có nắng 10/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/5: Nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày mây giảm và trời có nắng. Nhiệt độ: 24 - 31 độ C.

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài 09/05/2026 20:05 Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.

[Motion Graphics] Chiến thắng phát xít – mốc son lịch sử nhân loại 09/05/2026 06:45 Chiến thắng phát xít ngày 9/5/1945 là mốc son chói lọi nhất của thế kỷ XX, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít, chấm dứt Chiến tranh thế giới lần thứ 2 ở châu Âu.

“Nụ cười giữ chân du khách” - chìa khóa mềm của du lịch Hà Tĩnh 09/05/2026 05:14 Một lời chào nhẹ nhàng, một nụ cười thân thiện, một sự hỗ trợ đúng lúc – những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có thể tạo nên ấn tượng lớn trong lòng du khách khi đến Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/5: Có mưa rào và dông rải rác 09/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/5: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 24 - 29 độ C.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 08/05/2026 22:06 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026 08/05/2026 16:13 Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.

Thể hiện được tiếng nói, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh tại đại hội 08/05/2026 14:07 Sáng 8/5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tài chính thị trường ngày 8/5: Lượng tiền gửi tại nhiều ngân hàng sụt giảm 08/05/2026 07:43 Nhiều ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi sụt giảm trong quý I/2026, trong khi dư nợ tín dụng tiếp tục tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Vấn đề hôm nay: Thực phẩm bẩn len lỏi - lỗ hổng từ đâu? 07/05/2026 20:10 Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có hơn 47.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, lấy mẫu giám sát. Dù phần lớn đạt yêu cầu, song người tiêu dùng chưa thể hoàn toàn yên tâm vì thực phẩm bẩn vẫn còn len lỏi. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Lan tỏa tinh thần học tập từ những "trạng nguyên tuổi hồng" 07/05/2026 15:41 Từ ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người”, những ước mơ của học sinh Hà Tĩnh đang được nuôi dưỡng bằng sự chăm chỉ, nỗ lực và niềm say mê học tập.

Hà Tĩnh góp sức làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/05/2026 13:15 Trong thiên sử vàng của cuộc kháng chiến chống Pháp, quân và dân Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng, vừa bảo vệ vững chắc hậu phương, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến.

Bàn giao cá thể trăn đất cho cơ quan chức năng 07/05/2026 10:26 Công an xã Tứ Mỹ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 01 cá thể trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp.

Vẹn nguyên ký ức “khoét núi, ngủ hầm" 07/05/2026 08:30 Ở tuổi 92, CCB Dương Chí Kỳ ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) vẫn dâng trào những cảm xúc khi nhắc đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi ghi dấu tuổi trẻ gian khổ mà anh dũng của ông và đồng đội.

Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc? 07/05/2026 07:45 Giá vàng và bạc đang biến động mạnh trước áp lực lãi suất cao, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên giữ vàng, tăng tỷ trọng bạc hay phân bổ ra sao trong 5 năm tới? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi 07/05/2026 04:59 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/5: Có mây, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 23 - 35 độ C.

Tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng 06/05/2026 14:55 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng.

Không để "khoảng trống" về ANTT mùa du lịch biển 06/05/2026 13:31 Để đảm bảo an ninh trật tự mùa du lịch biển, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo môi trường du lịch an toàn, minh bạch.

Tài chính thị trường ngày 6/5: Phó Thủ tướng yêu cầu kéo giảm lãi suất cho vay 06/05/2026 07:40 Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu giữ lãi suất cho vay ở mức thấp nhất có thể, ưu tiên dòng vốn cho các lĩnh vực trọng điểm nhằm hỗ trợ tối đa doanh nghiệp và nền kinh tế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Áp lực xử lý rác thải sau kỳ nghỉ lễ 06/05/2026 05:18 Kỳ nghỉ lễ vừa qua, các bãi biển tại Hà Tĩnh thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách, cùng với đó là lượng rác thải gia tăng, gây khó khăn cho các đơn vị môi trường trong thu gom, xử lý.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/5: Phổ biến không mưa, ngày nắng 06/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/5: Có mây, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 22 - 32 độ C.

[Motion graphics] Những lưu ý quan trọng về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 05/05/2026 14:24 Theo văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành, có nhiều điểm thí sinh cần lưu ý để thực hiện đúng quy định.

Du lịch Hà Tĩnh: Kết nối mở bằng không gian số 05/05/2026 11:12 Việc ứng dụng công nghệ đang mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch Hà Tĩnh, giúp du khách dễ dàng tìm hiểu trước điểm đến. Đây cũng là cách để kích cầu du lịch hiệu quả.

