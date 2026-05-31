[Infographic] Lộ trình thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố tại Hà Tĩnh

Bộ Nội vụ thúc xây dựng phương án tổng thể sáp nhập thôn, tổ dân phố 28/05/2026 16:17 Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương xây dựng, ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, trong đó có việc kiện toàn đội ngũ không chuyên trách.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì phiên tiếp công dân tháng 5 28/05/2026 14:44 Sáng 28/5, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới 27/05/2026 13:58 Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp xúc cử tri các phường trung tâm ở Hà Tĩnh 27/05/2026 12:07 Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các phường rà soát, hoàn thiện quy hoạch đô thị, bảo đảm đồng bộ và chiến lược phát triển.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về dân sinh, phát triển hạ tầng 27/05/2026 11:11 Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến dân sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án...

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở 27/05/2026 08:42 Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.

Quy định mới nhất về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố 27/05/2026 05:06 Ở vùng Bắc Trung Bộ (trong đó có Hà Tĩnh), thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 3 xem xét nhiều nội dung quan trọng 26/05/2026 20:00 Chiều 26/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ 26/05/2026 14:29 Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tặng quà động viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh 25/05/2026 12:47 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn các thành viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nước bạn Lào để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đời sống dân sinh và phát triển kinh tế- xã hội 25/05/2026 12:36 Cử tri các xã Thạch Lạc, Thạch Khê, Đồng Tiến (Hà Tĩnh) kiến nghị nhiều nội dung liên quan đầu tư hạ tầng thiết yếu, dự án mỏ sắt Thạch Khê và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Hà Tĩnh 25/05/2026 11:35 Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (Hà Tĩnh), đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mùa Phật đản 24/05/2026 14:03 Được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hằng năm, Đại lễ Phật đản không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ và hòa bình đến cộng đồng và xã hội.

Ra quân hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng dự án đường vành đai phía Đông 23/05/2026 15:01 Đông đảo các lực lượng thuộc phường Thành Sen và phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được huy động cùng hỗ trợ bà con bàn giao mặt bằng cho dự án đường vành đai phía Đông.

Đổi mới phục vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở 23/05/2026 05:57 Thời gian qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định 23/05/2026 05:05 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/05/2026 14:25 Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vừa được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh 22/05/2026 12:25 Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là yêu cầu khách quan, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri đề xuất nhiều giải pháp phát triển hạ tầng, ổn định bộ máy cơ sở 21/05/2026 17:56 Trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, cử tri nhiều địa phương ở Hà Tĩnh kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung nhân lực cấp xã, đầu tư hạ tầng và tháo gỡ các vướng mắc về dân sinh.

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở 21/05/2026 11:17 Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh trước 30/5 20/05/2026 19:11 Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhất trí thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư 20/05/2026 17:57 Công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành nhấn mạnh, việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu đơn vị, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm nay 20/05/2026 08:58 Hơn 82 triệu thửa đất vẫn chờ chuẩn hóa dữ liệu. Để tháo gỡ điểm nghẽn, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải lên kế hoạch chi tiết, xử lý nghiêm việc chậm trễ tiến độ.

Không để gián đoạn việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp 19/05/2026 15:24 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) bảo đảm thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội 19/05/2026 09:51 Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 18/05/2026 20:35 Chiều 18/5, tại Tòa án nhân dân Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 18/05/2026 16:03 Thực hiện chủ trương phân công, bố trí chánh án TAND cấp tỉnh không phải là người địa phương, Chánh án TAND tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh làm việc với Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về đào tạo nhân lực và AI 18/05/2026 14:47 Sáng 18/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng AI, triển khai giáo dục STEM - AI - Robotics.