[Infographic] Lộ trình thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố tại Hà Tĩnh

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các phường rà soát, hoàn thiện quy hoạch đô thị, bảo đảm đồng bộ và chiến lược phát triển.
Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mong muốn các thành viên Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nước bạn Lào để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
Cử tri các xã Thạch Lạc, Thạch Khê, Đồng Tiến (Hà Tĩnh) kiến nghị nhiều nội dung liên quan đầu tư hạ tầng thiết yếu, dự án mỏ sắt Thạch Khê và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (Hà Tĩnh), đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhất trí thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.
Công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành nhấn mạnh, việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu đơn vị, địa phương.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) bảo đảm thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý.
Thực hiện chủ trương phân công, bố trí chánh án TAND cấp tỉnh không phải là người địa phương, Chánh án TAND tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ, hợp tác với Hà Tĩnh như phối hợp đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; triển khai Chương trình giáo dục STEM – AI – Robotics; trao tặng học bổng toàn phần cho học sinh...
