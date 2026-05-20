Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

Việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Để đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp bảo đảm chất lượng, tiến độ, quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường tập trung nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định các nội dung tại Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 6215/BTC-QLCS ngày 15/5/2026, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4278/UBND-TH 5 ngày 15/5/2026 và các văn bản, quy định có liên quan.

Đồng thời, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý II năm 2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư và chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo; đưa việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu đơn vị, địa phương. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Cùng đó, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp theo thẩm quyền được phân cấp tại Quyết định số 98/2025/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 và Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND ngày 9/1/2026 của UBND tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3798/UBND-TH 5 ngày 5/5/2026; hoàn thành, báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 30/5/2026. Sở Tài chính thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/6/2026.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Kết luận số 18-KL/TW: “Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm về sự cần thiết khi quyết định, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, không để ảnh hưởng đến các mục tiêu quan trọng khác, chống lãng phí, tiêu cực”.

Rà soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để bảo đảm diện tích bố trí thực tế phù hợp với tiêu chuẩn, định mức quy định (trong đó có tiêu chuẩn, định mức do đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm ban hành theo phân cấp của UBND tỉnh); việc rà soát được thực hiện theo diện tích thông thủy và từng nhóm diện tích theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại điểm a khoản 2 Văn bản số 6215/BTC-QLCS ngày 15/5/2026. Trường hợp sau khi rà soát có phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức mà không có đơn vị phù hợp có nhu cầu nhận giao, điều chuyển phần diện tích đó thì đơn vị đang quản lý phải báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định giao, điều chuyển cho đơn vị mình quản lý phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 155/2025/NĐ-CP.

Thực hiện bàn giao, tiếp nhận đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng, thu hồi, chuyển giao để kịp thời quản lý, xử lý theo quy định; hoàn thành trước ngày 30/5/2026.

Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, lộ trình, đường găng tiến độ để khai thác, xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất dôi dư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4278/UBND-TH 5 và tập trung nhân lực, thời gian để tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành việc xử lý trước ngày 30/6/2026.

Đối với các cơ sở nhà, đất thực hiện quản lý, khai thác theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP phải khẩn trương ban hành hoặc điều chỉnh kế hoạch quản lý, khai thác; ban hành bảng giá cho thuê nhà theo hướng làm đến đâu ban hành đến đấy, không chờ ban hành tổng thể. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các đơn vị quản lý, kinh doanh nhà của các xã, phường tổ chức thực hiện ngay việc khai thác trên cơ sở kế hoạch quản lý, khai thác, bảng giá cho thuê nhà được phê duyệt.

Sở Tài chính (đối với việc khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công), Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với việc khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư theo quy định pháp luật về đất đai) chủ động, thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư để kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn thực hiện; chủ động báo cáo UBND tỉnh để đề xuất đến các bộ, ngành Trung ương các cơ chế, chính sách đặc thù để đạt mục tiêu theo yêu cầu...

