Chính trị

Phát huy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền

Thuỳ Dương
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cấp, ngành quán triệt sâu sắc nội dung thứ ba trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ đó thống nhất nhận thức về đổi mới phương thức quản trị địa phương.

Đại biểu tham dự buổi sinh hoạt.

Chiều 24/4, Đảng ủy HĐND tỉnh phối hợp với đảng ủy các xã: Thạch Khê, Thạch Lạc, Đồng Tiến tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2026 với chủ đề "Nghiên cứu, thảo luận và liên hệ vận dụng nội dung thứ ba trong phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về phát huy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền".

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê chủ trì buổi sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng dự.

Các đồng chí chủ trì buổi sinh hoạt.

Đặt vấn đề tại buổi sinh hoạt, đồng chí Dương Tất Thắng - Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh nội dung thứ ba về phát huy thế mạnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, phải coi đây là cuộc cải cách về quản trị; bỏ tầng nấc trung gian, làm cho bộ máy vận hành thông suốt hơn, phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, sử dụng công nghệ và dữ liệu hiệu quả hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đồng thời, bảo đảm nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi; phân quyền phải đi liền với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực và hoàn thiện công cụ kiểm soát; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất.

Đồng chí Dương Tất Thắng đặt vấn đề tại buổi sinh hoạt.

Đối với hoạt động của HĐND các cấp, đây là nội dung có ý nghĩa trực tiếp. Sinh hoạt chuyên đề nhằm tiếp tục làm rõ hơn nhận thức về vai trò, yêu cầu của phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong mô hình mới; đánh giá đúng thực tiễn; chỉ ra kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để đề xuất giải pháp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về phân cấp; triển khai các nghị quyết của HĐND về phân cấp, ủy quyền; năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở; trách nhiệm giữa các cấp, các ngành...

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo đề dẫn tại buổi sinh hoạt.

Tại phần đề dẫn, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề trọng tâm, gắn trực tiếp với yêu cầu phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông qua việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền. Từ đó, đề nghị các ban HĐND tỉnh làm rõ việc phân cấp, ủy quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã; vướng mắc trong phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đầu tư công. Đối với các xã, đề nghị phản ánh đúng thực tiễn triển khai; vấn đề phát sinh trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; vai trò của cấp ủy, chính quyền và chi bộ ở cơ sở trong việc tổ chức thực hiện; những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả; kiến nghị cụ thể để hoàn thiện cơ chế, chính sách…

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham luận về phân cấp, ủy quyền từ HĐND tỉnh cho cấp xã.
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tham luận liên quan tới phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đầu tư công.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao đổi tại buổi sinh hoạt.

​Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành quán triệt sâu sắc nội dung thứ ba trong phát biểu của Tổng Bí thư, từ đó thống nhất nhận thức về đổi mới phương thức quản trị địa phương. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND, bảo đảm rõ thẩm quyền, sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

HĐND tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện và đồng hành cùng cơ sở để "hấp thu" hiệu quả các chính sách. Quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ ở cơ sở và tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm phân cấp đi liền với phân quyền, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.

Đồng chí Dương Tất Thắng kết luận buổi sinh hoạt.

Đồng chí Dương Tất Thắng cũng lưu ý một số nội dung trước mắt. Hiện nay, HĐND các cấp đang bước vào nhiệm kỳ mới, vì vậy cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, tập trung việc chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 bảo đảm chất lượng và tiến độ. Nâng cao chất lượng thẩm tra của các ban HĐND; chuẩn bị tốt nội dung giám sát, chất vấn, gắn với các vấn đề thực tiễn...

Đề nghị các xã tiếp tục phản ánh, trao đổi và đề xuất khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; các ban HĐND tỉnh sẽ thực hiện chức năng giám sát, thẩm tra, tổng hợp ý kiến, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; qua đó tạo điều kiện để các địa phương chủ động phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN...

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
