Ngôi trường nổi tiếng ở Đức Thọ có thêm 37 học sinh ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ 28/05/2026 19:13 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo quản lý tiếp tục quan tâm, tư vấn, góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận 28/05/2026 18:57 Đảng ủy Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp 27/05/2026 18:10 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...

Cập nhật các quy định mới về pháp luật phục vụ kiểm tra, giám sát của Đảng 27/05/2026 10:34 Trong thời gian 1,5 ngày, cán bộ ngành Kiểm tra Đảng sẽ được cập nhật các quy định mới về pháp luật trên các lĩnh vực, từ đó vận dụng hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

Tập trung tuyên truyền kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp 25/05/2026 17:07 Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các ban, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và những thành tựu nổi bật của đất nước.

Đội ngũ cán bộ cơ sở cần chuyển hóa tư duy thành năng lực hành động 24/05/2026 17:13 Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị đội ngũ cán bộ cơ sở cần chuyển hóa tư duy nhận thức lý luận thành năng lực hành động và hiệu quả thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Sức lan tỏa từ những "Xóm đạo văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp" 23/05/2026 18:46 Không chỉ góp phần làm cho cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang, các mô hình “Xóm đạo văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp” tại xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) còn thắt chặt tình đoàn kết lương - giáo, cùng chung tay xây dựng quê hương.

Nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở 23/05/2026 09:07 Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn bằng hình thức trực tuyến.

Thí sinh Đảng bộ xã Hương Đô giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cụm số 2 22/05/2026 18:45 Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với nhiều phần thi chất lượng, Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh cụm số 2 đã khép lại với 14 giải thưởng được trao cho các thí sinh.

Thành lập chi bộ Đảng trong doanh nghiệp ở phường Nam Hồng Lĩnh 19/05/2026 18:29 Chi bộ Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh trực thuộc Đảng bộ phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) có 10 đảng viên tham gia sinh hoạt.

Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5 19/05/2026 16:28 Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các địa phương ở Hà Tĩnh mừng sinh nhật Bác bằng những việc làm thiết thực 19/05/2026 06:35 Những ngày tháng 5, khắp các địa phương ở Hà Tĩnh, không khí kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nữ bí thư chi bộ tâm huyết xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp 19/05/2026 05:05 Trách nhiệm, nhiệt tình, chị Phạm Thị Thúy (SN 1987), Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tài Thành Đạt (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) là hạt nhân quan trọng trong việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng tại doanh nghiệp tư nhân.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên ở phường Sông Trí, xã Can Lộc 18/05/2026 17:38 Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Sông Trí và xã Can Lộc (Hà Tĩnh) nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến.

Sẵn sàng vòng thi cụm hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh" 18/05/2026 13:00 Vòng thi cụm hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh" năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20-22/5. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị tham gia đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho hội thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng.

Học Bác từ những điều bình dị 18/05/2026 09:23 Bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cùng thế hệ trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa những giá trị cao đẹp của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

QUIZ: Bác Hồ căn dặn “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên” trong dịp nào? 18/05/2026 05:05 Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dõi theo từng bước trưởng thành của phong trào cách mạng Hà Tĩnh, dành cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà những tình cảm sâu nặng cùng sự quan tâm đặc biệt.

Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ 15/05/2026 07:54 Đã ở tuổi 97 nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của người đảng viên 77 tuổi Đảng - cụ Đặng Văn Viện (thôn Đinh Phùng, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) vẫn rực sáng. Ngọn lửa ấy không chỉ tỏa lan trong lối sống gương mẫu, khu vườn xanh mướt mà còn trong nếp nhà hòa thuận, cách con cháu sống nghĩa tình, trách nhiệm với quê hương.

Thực tiễn Hà Tĩnh bác bỏ luận điệu xuyên tạc về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 15/05/2026 05:00 Thực tiễn đời sống tôn giáo ổn định, phát triển tại Hà Tĩnh là minh chứng rõ nét bác bỏ những thông tin sai lệch về việc sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp 12/05/2026 16:57 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đề nghị xã Thạch Hà tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính... nhằm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện.

Tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, tỉnh 12/05/2026 11:34 Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các báo cáo viên tiếp tục bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, tỉnh và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 12/05/2026 05:20 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành kết luận và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của trung ương, tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Hà Tĩnh trao tặng, truy tặng 5.551 Huy hiệu Đảng dịp 19/5 12/05/2026 05:00 Dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), toàn Đảng bộ Hà Tĩnh có 5.551 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30 - 80 năm tuổi Đảng.

Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể 11/05/2026 13:46 Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Bá Long giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 11/05/2026 09:18 Đồng chí Nguyễn Bá Long - Trưởng phòng Quản lý ngành (Sở Tài chính) được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Sơn Tây đưa chuyên đề “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” vào thực tiễn 09/05/2026 13:53 Việc thực hiện chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đã tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 08/05/2026 22:06 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 08/05/2026 17:47 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Gặp mặt 17 đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI 08/05/2026 09:30 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, tâm huyết, đóng góp vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.