Ban Nội chính Tỉnh ủy và Chi cục Hải quan Khu vực XI ký kết quy chế phối hợp công tác

(Baohatinh.vn) - Việc phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan Khu vực XI giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XI Bùi Thanh San chủ trì lễ ký kết.

Sáng 2/6, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân và Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XI Bùi Thanh San chủ trì lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Chi cục Hải quan Khu vực XI.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Việc xây dựng quy chế xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan; đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan tham mưu chiến lược của Tỉnh ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Quy chế xác định rõ việc phối hợp tập trung vào các lĩnh vực: công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh.

Hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh về các chủ trương, giải pháp trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp liên quan đến hoạt động hải quan; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; tham gia ý kiến các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước về hải quan, bảo đảm tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

Cùng đó, phối hợp theo dõi, tổng hợp tình hình; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài hoặc dư luận xã hội quan tâm; phối hợp triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp theo hướng nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hạn chế chồng chéo, kéo dài trong quá trình xử lý vụ việc.

Ông Bùi Thanh San - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XI: Đơn vị sẽ quán triệt đầy đủ nội dung quy chế đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài.

Phát biểu tại lễ ký kết, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân nhấn mạnh: Việc thiết lập cơ chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Chi cục Hải quan Khu vực XI nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược cho cấp ủy; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực hải quan; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ông Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại lễ ký kết.

Để triển khai hiệu quả quy chế phối hợp, hai cơ quan có trách nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến quy chế đến cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; cụ thể hóa thành chương trình phối hợp hằng năm để đưa các nội dung đã ký kết đi vào thực chất, hiệu quả.

Dựa trên quy chế phối hợp, hai bên tập trung các nhiệm vụ đấu tranh hiệu quả với buôn lậu, gian lận thương mại; giám sát chặt quy trình thông quan, áp thuế, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp để trục lợi, làm tổn hại đến uy tín ngành Hải quan và thất thu ngân sách. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực hải quan nhằm bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Quá trình phối hợp, hai cơ quan kịp thời trao đổi thông tin, thống nhất phân công đầu mối theo dõi, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện quy chế để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Chi cục Hải quan Khu vực XI ký kết quy chế phối hợp.

