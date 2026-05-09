Sơn Tây đưa chuyên đề “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” vào thực tiễn

Tại Chi bộ thôn Hoàng Nam, nội dung chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, lựa chọn những việc khó để tập trung thực hiện, phân định trách nhiệm cho từng đảng viên. Với 38 đảng viên, mỗi người được phân công phụ trách từng phần việc, từ vận động cải tạo vườn, xây dựng vườn đẹp, tuyến đường hoa, đường cờ, phát triển kinh tế đến xây dựng nếp sống văn minh…

Buổi sinh hoạt chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" của cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Hoàng Nam.

Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn chỉ còn 0,03%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 59 triệu đồng; đời sống văn hóa được nâng cao... Những thay đổi đó là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Hoàng Nam.

Ông Phan Xuân Anh - đảng viên Chi bộ thôn Hoàng Nam chia sẻ: “Học Bác là nội dung thường xuyên, liên tục nhưng chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" do Đảng ủy triển khai đã đem đến cho chúng tôi một không khí rất mới. Chuyên đề đã thực sự đưa việc học Bác trở thành hành động và tạo được sự chuyển biến rất lớn cho cán bộ, đảng viên. Với chúng tôi, học Bác đơn giản là việc gì có lợi cho dân thì hết lòng hết sức thực hiện. Khi người đảng viên gương mẫu, làm thật, trực tiếp cùng bà con tháo gỡ khó khăn thì dân sẽ tin và tự giác làm theo”.

Ông Phan Xuân Định - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Tây trao đổi với các đảng viên tại Chi bộ thôn Hoàng Nam về chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn".

Tại Đảng bộ Trường THPT Cao Thắng, tinh thần của chuyên đề được lồng ghép vào phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đưa nội dung chuyên đề vào chương trình giảng dạy và các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Trong năm học 2025-2026, nhà trường đã tổ chức được 6 buổi sinh hoạt ngoại khóa, thu hút toàn thể học sinh tham gia. Đặc biệt, năm học này, nhà trường đã kết nạp được 9 đảng viên mới là học sinh, đảm bảo chất lượng; phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc" đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chi bộ 02 - Đảng bộ Trường THPT Cao Thắng sinh hoạt chi bộ tháng 5 với chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn".

Thầy Tống Trần Đức - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng khẳng định: “Chúng tôi xác định đây là chuyên đề rất ý nghĩa và thiết thực đối với môi trường giáo dục. Nhà trường sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội dung chuyên đề vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng đội ngũ giáo viên trách nhiệm, tận tâm. Xây dựng môi trường giáo dục dựa trên nền tảng kỷ cương, nhân văn, giáo dục học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn đạo đức”.

Noi gương Bác, giáo viên, học sinh Trường THPT Cao Thắng nỗ lực dạy và học để đạt nhiều kết quả tốt.

Đối với khối doanh nghiệp, điển hình là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, việc học Bác gắn liền với công tác quản lý và bảo vệ rừng bền vững, nâng diện tích rừng đạt tiêu chí FSC. Đảng viên tại đây đã hiện thực hóa chuyên đề bằng việc nâng cao năng suất lao động và tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên…

Cán bộ, đảng viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn theo dõi chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn".

Nhờ triển khai chuyên đề một cách bài bản, thực chất, công tác xây dựng Đảng tại xã Sơn Tây trong 4 tháng đầu năm 2026 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ đã kết nạp 11 đảng viên mới, đạt 45,8% kế hoạch năm. Sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng được nâng cao, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ luôn đạt trên 98%. Cùng đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng.

Diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, đời sống người dân được nâng lên. Xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa. Đặc biệt, việc triển khai chuyên đề đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu, nói đi đôi với làm, người dân tin tưởng, đồng thuận và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng quê hương.

﻿ Cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Sơn Tây nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, quyết tâm đưa địa phương ngày càng đi lên. (Ảnh: Truyền thông xã Sơn Tây).

Có thể thấy, điểm cốt lõi tạo nên sự thành công của chuyên đề tại Sơn Tây chính là sự chuyển hóa từ “lý luận trên trang giấy” sang “hiệu quả trên thực tiễn”. Việc “làm mới” cách tiếp cận đã giúp xóa bỏ tính hình thức, đưa việc học Bác trở thành mạch nguồn bồi đắp bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Để chuyên đề tiếp tục thẩm thấu vào đời sống, ông Phan Xuân Định - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Tây nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là phải làm cho việc học Bác trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, phải thực sự "sáng hơn" trong nhận thức và hành động thực tiễn. Do đó, thời gian tới, Đảng ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng đạo đức gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời chú trọng phát hiện và biểu dương kịp thời những cách làm hay và hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; kiên quyết khắc phục tình trạng học tập hình thức, đối phó”.

Chuyên đề “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” tại Sơn Tây đang cho thấy lộ trình đúng đắn khi đi từ nhận thức đến hành động thực chất. Đây chính là nền tảng để Đảng bộ xã Sơn Tây vững vàng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa.