Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Sơn Tây đưa chuyên đề “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” vào thực tiễn

Anh Thùy
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Việc thực hiện chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đã tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Tại Chi bộ thôn Hoàng Nam, nội dung chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, lựa chọn những việc khó để tập trung thực hiện, phân định trách nhiệm cho từng đảng viên. Với 38 đảng viên, mỗi người được phân công phụ trách từng phần việc, từ vận động cải tạo vườn, xây dựng vườn đẹp, tuyến đường hoa, đường cờ, phát triển kinh tế đến xây dựng nếp sống văn minh…

bqbht_br_img-0139.jpg
Buổi sinh hoạt chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" của cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Hoàng Nam.

Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn chỉ còn 0,03%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 59 triệu đồng; đời sống văn hóa được nâng cao... Những thay đổi đó là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Hoàng Nam.

Ông Phan Xuân Anh - đảng viên Chi bộ thôn Hoàng Nam chia sẻ: “Học Bác là nội dung thường xuyên, liên tục nhưng chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" do Đảng ủy triển khai đã đem đến cho chúng tôi một không khí rất mới. Chuyên đề đã thực sự đưa việc học Bác trở thành hành động và tạo được sự chuyển biến rất lớn cho cán bộ, đảng viên. Với chúng tôi, học Bác đơn giản là việc gì có lợi cho dân thì hết lòng hết sức thực hiện. Khi người đảng viên gương mẫu, làm thật, trực tiếp cùng bà con tháo gỡ khó khăn thì dân sẽ tin và tự giác làm theo”.

bqbht_br_img-9981.jpg
Ông Phan Xuân Định - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Tây trao đổi với các đảng viên tại Chi bộ thôn Hoàng Nam về chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn".

Tại Đảng bộ Trường THPT Cao Thắng, tinh thần của chuyên đề được lồng ghép vào phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đưa nội dung chuyên đề vào chương trình giảng dạy và các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Trong năm học 2025-2026, nhà trường đã tổ chức được 6 buổi sinh hoạt ngoại khóa, thu hút toàn thể học sinh tham gia. Đặc biệt, năm học này, nhà trường đã kết nạp được 9 đảng viên mới là học sinh, đảm bảo chất lượng; phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc" đạt nhiều kết quả quan trọng.

bqbht_br_img-9989.jpg
Chi bộ 02 - Đảng bộ Trường THPT Cao Thắng sinh hoạt chi bộ tháng 5 với chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn".

Thầy Tống Trần Đức - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng khẳng định: “Chúng tôi xác định đây là chuyên đề rất ý nghĩa và thiết thực đối với môi trường giáo dục. Nhà trường sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội dung chuyên đề vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng đội ngũ giáo viên trách nhiệm, tận tâm. Xây dựng môi trường giáo dục dựa trên nền tảng kỷ cương, nhân văn, giáo dục học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn đạo đức”.

bqbht_br_img-0014.jpg
Noi gương Bác, giáo viên, học sinh Trường THPT Cao Thắng nỗ lực dạy và học để đạt nhiều kết quả tốt.

Đối với khối doanh nghiệp, điển hình là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, việc học Bác gắn liền với công tác quản lý và bảo vệ rừng bền vững, nâng diện tích rừng đạt tiêu chí FSC. Đảng viên tại đây đã hiện thực hóa chuyên đề bằng việc nâng cao năng suất lao động và tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên…

bqbht_br_img-0053-3.jpg
bqbht_br_img-0061.jpg
Cán bộ, đảng viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn theo dõi chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn".

Nhờ triển khai chuyên đề một cách bài bản, thực chất, công tác xây dựng Đảng tại xã Sơn Tây trong 4 tháng đầu năm 2026 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ đã kết nạp 11 đảng viên mới, đạt 45,8% kế hoạch năm. Sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng được nâng cao, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ luôn đạt trên 98%. Cùng đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng.

Diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, đời sống người dân được nâng lên. Xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa. Đặc biệt, việc triển khai chuyên đề đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu, nói đi đôi với làm, người dân tin tưởng, đồng thuận và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng quê hương.

﻿bqbht_br_675581128-955580777313562-7556115884787168445-n.jpg
bqbht_br_672682362-951619194376387-6953659631011377047-n.jpg
bqbht_br_680255398-1669062717569542-3321849506773798180-n.jpg
Cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Sơn Tây nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, quyết tâm đưa địa phương ngày càng đi lên. (Ảnh: Truyền thông xã Sơn Tây).

Có thể thấy, điểm cốt lõi tạo nên sự thành công của chuyên đề tại Sơn Tây chính là sự chuyển hóa từ “lý luận trên trang giấy” sang “hiệu quả trên thực tiễn”. Việc “làm mới” cách tiếp cận đã giúp xóa bỏ tính hình thức, đưa việc học Bác trở thành mạch nguồn bồi đắp bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Để chuyên đề tiếp tục thẩm thấu vào đời sống, ông Phan Xuân Định - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Tây nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là phải làm cho việc học Bác trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, phải thực sự "sáng hơn" trong nhận thức và hành động thực tiễn. Do đó, thời gian tới, Đảng ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng đạo đức gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời chú trọng phát hiện và biểu dương kịp thời những cách làm hay và hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; kiên quyết khắc phục tình trạng học tập hình thức, đối phó”.

Chuyên đề “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” tại Sơn Tây đang cho thấy lộ trình đúng đắn khi đi từ nhận thức đến hành động thực chất. Đây chính là nền tảng để Đảng bộ xã Sơn Tây vững vàng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa.

Tin liên quan

Tags:

#Đại hội Đảng bộ xã Sơn Tây #Học Bác lòng ta trong sáng hơn #Đảng viên xã Sơn Tây

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!