Sắc xanh trên những đồi chè ở Hà Tĩnh

Anh Thùy
(Baohatinh.vn) - Những đồi chè xanh mướt tại xã Sơn Kim 2 và Sơn Tây (Hà Tĩnh) không chỉ khẳng định vị thế của loại cây trồng thế mạnh mà còn hiện thực hóa khát vọng vươn lên làm giàu của bà con nông dân trên chính quê hương.

Đến với xã Sơn Kim 2 và xã Sơn Tây, ấn tượng đầu tiên là những đồi chè nối tiếp nhau chạy dài dọc theo các cung đường. Những hàng chè được chăm sóc tỉ mỉ, tạo nên một không gian xanh mướt mắt và đầy sức sống.
Hiện toàn xã Sơn Kim 2 có khoảng 350 ha chè, tập trung nhiều tại các thôn: Tiền Phong, Làng Chè, Thanh Dũng… Quý I/2026, tổng sản lượng thu hoạch chè của xã đạt 369 tấn, tăng 15 tấn so với cùng kỳ năm 2025.
Trên các đồi chè, người nông dân miệt mài với công việc từ lúc sương còn chưa tan, đôi tay thoăn thoắt lựa chọn những búp chè non nhất. Mỗi búp chè là kết tinh của nắng gió và cả tấm lòng của người trồng gửi gắm vào từng gốc cây.
Bà Nguyễn Thị Thúy (thôn Tiền Phong, xã Sơn Kim 2) cho hay: "Gắn bó với cây chè hơn 10 năm nay, gia đình tôi đã phát triển được diện tích canh tác lên đến 1 ha. Hiện nay, gia đình tôi và các hộ dân trồng chè trên địa bàn đang tập trung sản xuất theo hướng an toàn để nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng tốt nhu cầu thị trường".
Tại xã Sơn Tây, cây chè được trồng trên diện tích khoảng 300 ha, tập trung chủ yếu ở các thôn Khí Tượng, Hoàng Nam, Hà Chua… Quý I/2026, sản lượng chè toàn xã đạt gần 500 tấn. Với giá bán khoảng 7.100 đồng/kg chè tươi, cây chè đang mang lại nguồn thu ổn định, góp phần giúp nhiều hộ dân nâng cao đời sống kinh tế.
Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Sơn Tây cho biết: "Trong định hướng phát triển, địa phương tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng diện tích đi đôi với việc nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. Cây chè không chỉ giúp bà con ổn định đời sống mà còn là nhân tố quan trọng để xã giữ vững và nâng cao tiêu chí thu nhập, tạo đà cho quá trình phát triển kinh tế bền vững tại địa phương".
Hệ thống tưới tự động được một số hộ dân đưa vào sử dụng đã giúp tối ưu hóa quy trình chăm sóc cây chè. Nhờ chủ động được nguồn nước nên cây chè luôn phát triển xanh tốt.

Ông Phạm Văn Lệ (thôn Hà Chua, xã Sơn Tây) phấn khởi chia sẻ: “Từ khi tập trung phát triển cây chè, kinh tế gia đình tôi khấm khá hơn. Năm nay, với diện tích 0,5 ha, nhờ tuân thủ đúng quy trình chăm sóc, cây phát triển tốt, dự kiến gia đình sẽ thu hoạch được hơn 1,2 tấn chè búp tươi".
Màu xanh bạt ngàn của những đồi chè tại xã Sơn Kim 2 và Sơn Tây hiện nay là kết quả từ sự kiên trì bám đất, bám nghề của bà con nông dân cùng những định hướng đúng đắn của địa phương trong việc phát triển cây trồng thế mạnh. Việc duy trì và phát triển những vùng nguyên liệu tập trung này chính là nền tảng quan trọng để chính quyền và người dân tiếp tục đầu tư, nâng cao giá trị sản xuất và khẳng định vị thế của sản phẩm chè trên thị trường.

