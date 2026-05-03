Sắc xanh trên những đồi chè ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những đồi chè xanh mướt tại xã Sơn Kim 2 và Sơn Tây (Hà Tĩnh) không chỉ khẳng định vị thế của loại cây trồng thế mạnh mà còn hiện thực hóa khát vọng vươn lên làm giàu của bà con nông dân trên chính quê hương.
Bà Nguyễn Thị Thúy (thôn Tiền Phong, xã Sơn Kim 2) cho hay: "Gắn bó với cây chè hơn 10 năm nay, gia đình tôi đã phát triển được diện tích canh tác lên đến 1 ha. Hiện nay, gia đình tôi và các hộ dân trồng chè trên địa bàn đang tập trung sản xuất theo hướng an toàn để nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng tốt nhu cầu thị trường".
Ông Phạm Văn Lệ (thôn Hà Chua, xã Sơn Tây) phấn khởi chia sẻ: “Từ khi tập trung phát triển cây chè, kinh tế gia đình tôi khấm khá hơn. Năm nay, với diện tích 0,5 ha, nhờ tuân thủ đúng quy trình chăm sóc, cây phát triển tốt, dự kiến gia đình sẽ thu hoạch được hơn 1,2 tấn chè búp tươi".
Ngô Phúc Trạch (sinh năm 1560 - ?), quê ở làng Chỉ Châu (nay thuộc xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh). Ông là người có đóng góp lớn trong việc giữ vững sự bình yên của muôn dân và khai hoang, chăm lo sản xuất cho cộng đồng dân cư.
Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch được xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức xuyên suốt mùa du lịch, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn.
Trong cảm nhận của những người đam mê du lịch, Hà Tĩnh hiện lên bình yên, nên thơ và giàu chất trữ tình. Không quá ồn ào, náo nhiệt, Hà Tĩnh chinh phục du khách bằng cảnh sắc hữu tình, vẻ đẹp còn nguyên sơ cùng ẩm thực tươi ngon với mức giá “dễ chịu”.
Bị thương ngay trước cửa ngõ Sài Gòn, nhưng lúc đó người lính Trần Thanh Hiền (Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, hiện sống tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vẫn nén đau, băng bó vết thương, một mình tìm đường vào Dinh Độc Lập trong ngày lịch sử 30/4/1975.
Giữa bạt ngàn thông xanh trên dãy Hồng Lĩnh, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trầm mặc theo thời gian, gợi nhắc cội nguồn, hướng về các Vua Hùng ngay trên quê hương mình.
Với chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”, chương trình khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 không chỉ quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch mà còn mang đến không gian văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.