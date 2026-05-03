Nhiều du khách tìm về bãi biển Hải Đăng trong dịp nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Bãi tắm Vũng Khê thuộc biển Hải Đăng (xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, nước biển trong xanh đang trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách.

Bãi tắm Vũng Khê thuộc biển Hải Đăng ở xã Cẩm Trung, cách trung tâm phường Thành Sen hơn 30 km và cách bãi biển Thiên Cầm khoảng 4km. Nơi đây để lại ấn tượng cho du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, yên bình. Ảnh: Trần Vũ.
Trong kỳ nghỉ lễ, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tìm về bãi tắm Vũng Khê để hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ nơi đây. Với các bạn trẻ, đây là địa điểm lưu giữ những khung hình đậm nét hoang sơ với nhiều góc máy đẹp.
Nhóm bạn trẻ lựa chọn trang phục dress code để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Chị Nguyễn Thị Nhung (ở giữa) - du khách đến từ TP Hà Nội chia sẻ: "Dịp lễ này, chúng tôi từ Hà Nội đến Hà Tĩnh và chọn bãi biển ở xã Cẩm Trung làm điểm dừng chân để tận hưởng không gian thoáng đãng, trong lành, thư thái. Khi tới đây, vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của bãi biển này khiến chúng tôi rất hài lòng”.
Nhiều em bé thích thú vui chơi trên bãi cát mịn.
Anh Trần Hữu Phượng (xã Thiên Cầm) cho biết: "Gia đình chúng tôi thường đến bãi biển này để nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị một ít thức ăn, nước uống để cùng nhau thư giãn bên biển".
Du khách còn có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp và lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ

Bãi biển khá thoải, nước trong xanh. Thời gian tới, chính quyền địa phương tập trung kêu gọi đầu tư, nâng cấp hạ tầng, cảnh quan môi trường để khai thác tiềm năng, hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái biển nhằm phục vụ du khách khi về với Cẩm Trung.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung

