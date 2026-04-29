Nhiều dịch vụ hấp dẫn chờ đón du khách ở Thiên Cầm

(Baohatinh.vn) - Hòa mình vào dòng nước trong xanh, thưởng thức hải sản tươi ngon cùng nhiều hoạt động vui chơi, khám phá đảo Bớc…, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đang là điểm đến hấp dẫn du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) hấp dẫn du khách bởi làn nước trong xanh, bãi cát trắng trải dài. Không gian yên bình trở thành một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn “trốn phố” tìm về với biển. Du khách có thể di chuyển đến Thiên Cầm theo địa chỉ tại đây﻿.
Du khách có thể hòa mình vào không khí biển trong lành...
... thỏa sức vui chơi trong làn nước mát lạnh...
... và lưu lại những bức ảnh đẹp.
Nhiều dịch vụ đi kèm cũng đang dần được hình thành nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.
Đến Thiên Cầm, du khách được thưởng thức những món hải sản tươi ngon với hệ thống nhà hàng đầu tư đồng bộ.
Những món ngon đậm vị biển như mực nhảy, mực một nắng, cá mú hấp, sò nướng, tôm, ghẹ... để lại trong lòng du khách dư vị khó quên.
Cùng với đó là sự nhiệt tình, hiếu khách của con người Hà Tĩnh.
Những năm qua, nhiều điểm check-in mới đã được đầu tư với những góc chụp độc đáo.
Nhiều nhóm du khách chọn Thiên Cầm là điểm dừng chân trong các dịp lễ.
Những quán cà phê được thiết kế giản dị, gần gũi, tạo không gian thư giãn thoải mái. Du khách vừa nhâm nhi đồ uống vừa tận hưởng làn gió mát và ghi lại những bức ảnh đẹp.
Dịch vụ photobooth cũng đã có mặt tại bãi biển Thiên Cầm. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ này, chủ cơ sở đã thiết kế theo chủ đề kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), giúp các bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Trong những năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang với khoảng 50 cơ sở lưu trú, gần 1.500 phòng khách sạn. Vì vậy, du khách có nhiều lựa chọn các cơ sở phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, từ tiện nghi đến đơn giản.
Bên cạnh đó, mô hình du lịch homestay cũng đang được đầu tư nhằm mang đến trải nghiệm ấm cúng “như ở nhà”, với không gian sinh hoạt chung, bếp nấu, góc chill nhẹ nhàng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho gia đình, nhóm bạn muốn tận hưởng kỳ nghỉ gần gũi, riêng tư.
Không chỉ được biết đến là bãi biển đẹp, ẩm thực tươi ngon, Thiên Cầm còn "níu chân" du khách với nhiều trải nghiệm khác như dịch vụ chèo thuyền tham quan, khám phá đảo Bớc thuộc cụm đảo nhỏ nằm ngoài khơi biển Thiên Cầm. Ảnh: Trường Biên.
Đảo Bớc thu hút du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ, nhiều bãi đá hình thù độc đáo. Khi đến đây, du khách có thể tận hưởng cảm giác được “chạm” vào thiên nhiên. Ảnh: Trường Biên
Về Thiên Cầm, du khách còn có thể tham quan chùa Cầm Sơn hơn 600 năm tuổi. Ngôi chùa tọa lạc trên lưng núi Thiên Cầm, là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn tìm sự an yên.
Thiên Cầm về đêm thu hút du khách bởi vẻ đẹp lung linh, nhiều màu sắc. Đặc biệt, Beach Club Thiên Cầm được thiết kế theo không gian mở, bao gồm: quầy bar, không gian thư giãn thưởng thức đồ uống và sân khấu âm nhạc với thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại.
Về đêm, cầu Cửa Nhượng nằm trên tuyến quốc lộ 15B - trục giao thông quan trọng kết nối vào Khu du lịch Thiên Cầm trở nên rực rỡ. Cầu được lắp đặt đèn LED hiện đại, biến nơi đây thành một không gian lung linh. Ảnh: Hương Thành.
Ngoài ra, du khách còn có thể khám phá hoạt động mua bán hải sản tấp nập tại chợ cá Cồn Gò lúc sáng sớm. Ảnh: Hương Thành

Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…