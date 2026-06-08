Vì sự an toàn của du khách tắm biển

Từ 5 giờ sáng tại bãi biển Thiên Cầm, hàng trăm người dân và du khách đã xuống tắm biển. Trong khi du khách tận hưởng không gian nghỉ dưỡng, các thành viên Đội cứu hộ, cứu nạn thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm liên tục quan sát, nhắc nhở và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Mỗi người một hướng, các thành viên trong Đội cứu hộ, cứu nạn thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm chăm chú theo dõi từng tốp du khách tắm biển.

Chị Tô Thị Thu Thủy - du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết, gia đình chị thường xuyên lựa chọn Thiên Cầm làm điểm nghỉ dưỡng. Có người già và trẻ nhỏ đi cùng, chị cảm thấy yên tâm khi tại đây có lực lượng cứu hộ túc trực, thường xuyên quan sát và nhắc nhở du khách.

Chị Tô Thị Thu Thuỷ - du khách TP Hồ Chí Minh yên tâm khi lực lượng cứu hộ, cứu nạn luôn có mặt để nhắc nhở du khách thực hiện các biện pháp an toàn khi tắm biển.

Đội cứu hộ, cứu nạn thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm hiện có 6 thành viên, phần lớn là những ngư dân nhiều năm gắn bó với biển. Ông Tôn Đức Sinh - Đội phó Đội cứu hộ, cứu nạn cho biết: "Mỗi ngày, từ sáng sớm, các thành viên trong đội kiểm tra trang thiết bị, phân công vị trí trực và có mặt tại các khu vực đông người tắm biển. Bên cạnh việc theo dõi thời tiết, sóng biển để cảnh báo nguy hiểm, lực lượng cứu hộ luôn sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố. Trong nhiều năm qua, đội đã tham gia cứu sống nhiều trường hợp đuối nước và gặp nạn trên biển".

Các thành viên Đội cứu hộ, cứu nạn thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm trao đổi với nhau để việc cứu hộ, cứu nạn đạt kết quả tốt nhất.

Tại Khu du lịch Xuân Thành, ông Đậu Minh Thường - Tổ trưởng Tổ cứu hộ, cứu nạn thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tiên Điền, là người có gần 40 năm công tác trong lĩnh vực hàng hải, trong đó có 24 năm làm thuyền trưởng tàu tìm kiếm cứu nạn của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ông Đậu Minh Thường chia sẻ: “Năm nay tôi đã 64 tuổi, nhưng nhận thấy mình còn có sức khỏe, lại có kỹ năng trong việc cứu hộ, cứu nạn trên biển nên tự nguyện đăng ký tham gia vào tổ cứu hộ, cứu nạn này. Mặc dù nắng nóng, đi làm sớm về muộn, đồng lương không cao, nhưng đổi lại tôi được làm một công việc cứu người, góp phần mang lại niềm hạnh phúc cho mỗi gia đình và sự bình yên cho khu du lịch quê hương”.

Ông Đậu Minh Thường - Tổ trưởng Tổ cứu hộ, cứu nạn Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh luôn chăm chú quan sát từng du khách tắm biển.

Tổ cứu hộ, cứu nạn thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tiên Điền trước đây có 5 thành viên, nhưng hiện chỉ còn 3 người do hạn chế về kinh phí. Trong khi đó, chiều dài bãi tắm gần 2 km khiến lực lượng này phải hoạt động liên tục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Họ làm việc từ 5 - 9 giờ sáng và từ 15 - 19 giờ chiều hằng ngày. Vào cao điểm mùa hè, lượng du khách tăng mạnh khiến khối lượng công việc càng lớn. Hiện, mức lương của các thành viên cứu hộ, cứu nạn dao động từ 4 - 6 triệu đồng/tháng.

Bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền luôn đông khách đến tắm.

Các thành viên Tổ cứu hộ, cứu nạn thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tiên Điền làm việc từ 5 - 9 giờ sáng và từ 15 - 19 giờ chiều hằng ngày.

Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tiên Điền, cho biết: “Nhiều trường hợp du khách không chấp hành tín hiệu cảnh báo, thành viên tổ cứu hộ, cứu nạn phải bơi ra tận nơi để đưa vào bờ. Từ đầu mùa du lịch đến nay, tại Khu du lịch Xuân Thành không ghi nhận trường hợp tử vong do đuối nước”.

Dưới nắng nóng hay trong những cơn mưa giông bất chợt, các thành viên cứu hộ, cứu nạn vẫn duy trì trực gác, theo dõi bãi tắm và sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Sự hiện diện của lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã góp phần bảo đảm an toàn cho du khách, duy trì môi trường du lịch an toàn, thân thiện tại các bãi biển trên địa bàn Hà Tĩnh.