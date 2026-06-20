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Những khoảng xanh giữa ngày hè

Ngân Giang - Phúc Sơn
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(Baohatinh.vn) - Trong mùa nắng nóng, những mảng xanh ở đô thị Thành Sen (Hà Tĩnh) không chỉ góp phần điều hòa khí hậu mà còn mang đến cảm giác dễ chịu, giúp người dân thư thái giữa nhịp sống phố thị.

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Nắng nóng vẫn đang bao trùm Hà Tĩnh với nền nhiệt cao. Trong bối cảnh đó, những không gian xanh càng trở nên quý giá đối với cuộc sống người dân đô thị Thành Sen.
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Từ trên cao, hồ Bảy Mẫu như một khoảng xanh dịu mát giữa lòng đô thị, góp phần điều hòa không khí và tạo cảnh quan cho khu vực trung tâm.
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Mặt hồ rộng cùng hệ thống cây xanh bao quanh giúp giảm bức xạ nhiệt, mang đến cảm giác dễ chịu hơn trong những ngày oi bức.
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Những tuyến đường dạo bộ ven hồ Bảy Mẫu trở thành địa điểm lý tưởng để người dân thư giãn, vận động.
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Khi chiều xuống, gió từ mặt hồ kết hợp cùng bóng cây xanh tạo nên không gian thoáng đãng, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, tập thể dục.
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Nơi đây trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân ở nhiều lứa tuổi.
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Công viên Trung tâm được ví như "lá phổi xanh" của đô thị Thành Sen với diện tích rộng lớn và hệ sinh thái cây xanh phong phú.
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Những hàng cây tỏa bóng mát cùng hồ nước rộng giúp khu vực công viên luôn duy trì bầu không khí dễ chịu hơn so với nhiều khu vực khác.
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Dưới những tán cây xanh, người dân tìm đến để đi bộ, chạy bộ, đạp xe hay đơn giản là tận hưởng những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc.
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Không gian xanh đang góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo nên những khoảng nghỉ cần thiết giữa nhịp phát triển đô thị ngày càng sôi động.
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Tại Công viên Trần Phú, những thảm cỏ, hàng cây và không gian mở tạo nên điểm nhấn xanh.
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Hàng cây xanh dọc những tuyến phố góp phần giảm đi sự oi bức của ngày hè.
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Giữa những ngày nắng nóng, các hồ điều hòa, công viên và quảng trường xanh tiếp tục phát huy vai trò như những "máy điều hòa tự nhiên", góp phần xây dựng một đô thị xanh, thân thiện với môi trường.
Video: Khoảng xanh đô thị tại phường Thành Sen.

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Tags:

#đô thị xanh #công viên trung tâm #Thành Sen

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