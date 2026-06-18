Du lịch cuối tuần: Xu hướng "đi gần, nghỉ chất" lên ngôi

Thay vì dành nhiều thời gian cho những chuyến đi xa, gia đình anh Phạm Trung Hiếu ở xã Thạch Hà thường lựa chọn nghỉ dưỡng tại Quỳnh Viên Resort, xã Thạch Khê vào dịp cuối tuần.

Chỉ mất chưa đầy 20 phút di chuyển, các thành viên trong gia đình đã có thể tận hưởng không gian biển và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Anh Phạm Trung Hiếu chia sẻ niềm vui cuối tuần tại Quỳnh Viên Resort với người thân.

Anh Phạm Trung Hiếu chia sẻ: "Cuối tuần thời gian không nhiều nên gia đình tôi ưu tiên những điểm đến gần. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động lịch trình mà vẫn có thời gian để cả nhà quây quần, nghỉ ngơi".

Không chỉ gia đình anh Hiếu, xu hướng du lịch ngắn ngày đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Theo các đơn vị kinh doanh du lịch, quỹ thời gian nghỉ ngơi hạn chế cùng nhu cầu cân bằng cuộc sống sau những ngày làm việc căng thẳng khiến nhiều gia đình ưu tiên các điểm đến gần, có thể di chuyển và trải nghiệm trong thời gian ngắn. Sự thay đổi trong hành vi du lịch này đang mở ra cơ hội cho các điểm đến gần, nhất là những mô hình nghỉ dưỡng, trải nghiệm phù hợp với các chuyến đi cuối tuần.

Nắm bắt xu hướng này, nhiều cơ sở du lịch trên địa bàn đã chủ động làm mới sản phẩm. Bên cạnh các khu nghỉ dưỡng ven biển, các mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp cũng đang thu hút sự quan tâm của du khách. Tại Trang trại Nhà Mộc, xã Thạch Xuân, nhiều gia đình đưa con em đến trải nghiệm các hoạt động chăm sóc vật nuôi, dựng lều, cắm trại và hòa mình vào không gian xanh. Những trải nghiệm giản dị nhưng gần gũi với thiên nhiên đang trở thành lựa chọn được nhiều phụ huynh yêu thích.

Màu xanh mát mắt tại Trang trại Nhà Mộc.

Ông Trần Quốc Huy - Giám đốc Công ty TNHH Nhà Mộc cho biết: "Nhiều du khách tìm đến đây vào dịp cuối tuần để có không gian yên tĩnh, trong lành. Vì vậy, chúng tôi tập trung xây dựng các hoạt động trải nghiệm nhẹ nhàng, giúp mọi người thư giãn và cân bằng sau áp lực công việc".

Trẻ nhỏ thích thú với những trải nghiệm ở Trang trại Nhà Mộc

Cùng với Nhà Mộc, nhiều mô hình như Lava Farm, Đá Bạc Eco, Tùng Lâm Sơn Trại hay các điểm cà phê kết hợp trải nghiệm cũng đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân vào dịp cuối tuần. Điều này cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng và trải nghiệm gần nhà đang mở ra dư địa phát triển đáng kể cho du lịch địa phương.

Không gian xanh mát tại Lava Farm, phường Hà Huy Tập

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để biến lợi thế khoảng cách thành sức hút lâu dài, các điểm đến không thể chỉ dựa vào cảnh quan hay không gian nghỉ dưỡng. Điều quan trọng là phải tạo ra những sản phẩm mang bản sắc riêng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Thành Sen cho rằng: "Muốn phát triển bền vững, các điểm đến cần xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng tính trải nghiệm cho du khách. Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa các điểm đến để hình thành các hành trình cuối tuần hấp dẫn hơn".

Khi quỹ thời gian nghỉ ngơi ngày càng hạn hẹp, những chuyến du lịch ngắn ngày đang trở thành xu hướng của nhiều gia đình. Đây không chỉ là cơ hội để các điểm đến ở Hà Tĩnh thu hút khách nội tỉnh mà còn là động lực để tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch địa phương.