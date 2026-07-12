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Vẻ đẹp hoang sơ, bình yên của vùng biển phía Nam Hà Tĩnh

Đình Nhất - Đình Thông
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(Baohatinh.vn) - Không chỉ có biển xanh, cát trắng và nắng vàng, điểm cực Nam biển Hà Tĩnh còn níu chân du khách bởi sự giao hòa hiếm có giữa biển, núi, bãi cỏ xanh và dòng kênh nhỏ đổ ra đại dương.

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Là cực Nam của biển Hà Tĩnh (nơi tiếp giáp tỉnh Quảng Trị), điểm cuối của biển Hoành Sơn (phường Hoành Sơn) mang vẻ đẹp rất riêng, làm xiêu lòng những người mê "xê dịch".
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Nước trong xanh, bãi cát trải dài, phía xa là núi Hoành Sơn sừng sững vươn mình ra biển, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.
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Giữa không gian ấy, những bãi cỏ xanh mướt và con kênh nhỏ lặng lẽ chảy ra biển càng làm khung cảnh thêm mềm mại, bình yên.
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Nơi đây vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có.
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Chính sự mộc mạc ấy lại trở thành sức hút với những người yêu thiên nhiên, thích khám phá và tìm kiếm những góc nhìn khác về Hà Tĩnh.
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Mỗi thời điểm trong ngày, cảnh sắc lại mang một vẻ đẹp riêng.
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Khi núi, biển và bầu trời hòa quyện thành một bức tranh đầy cảm xúc.
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Đây cũng là điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành hay đơn giản chỉ ngồi lặng yên nghe tiếng sóng vỗ. Ảnh: Facebook Nguyễn Hồng Nhật.
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Không ít du khách ví nơi này như một "góc chữa lành", có thể tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống để tìm lại sự thư thái.
Vẻ đẹp nguyên sơ của điểm cực Nam biển Hà Tĩnh - nơi biển, núi và thiên nhiên hòa quyện, hứa hẹn trở thành một điểm đến đáng trải nghiệm trên bản đồ du lịch của vùng đất núi Hồng, sông La.
Vẻ đẹp nguyên sơ của điểm cực Nam biển Hà Tĩnh - nơi biển, núi và thiên nhiên hòa quyện, hứa hẹn trở thành một điểm đến đáng trải nghiệm trên bản đồ du lịch của vùng đất núi Hồng, sông La.
Clip: Khám phá điểm cực Nam biển Hà Tĩnh.

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Tags:

#biển Hà Tĩnh #Hoành Sơn #du lịch thiên nhiên

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

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