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Đón ngày mới tinh khôi giữa Thành Sen

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Khi những tia nắng đầu tiên rọi chiếu, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) dần bừng tỉnh sau một đêm yên ả. Bình minh mang đến vẻ đẹp trong trẻo, thanh bình cùng nhịp sống đầy năng lượng.

Khi mặt trời vừa ló rạng, ánh nắng sớm hòa cùng những ngọn đèn đường chưa kịp tắt, vẽ nên khung cảnh bình yên của Thành Sen.

Khi mặt trời vừa ló rạng, ánh nắng sớm hòa cùng những ngọn đèn đường chưa kịp tắt, vẽ nên khung cảnh bình yên của Thành Sen.

Vẻ đẹp lúc bình minh ở phường Thành Sen.

Vẻ đẹp lúc bình minh ở phường Thành Sen.

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Ánh bình minh chiếu qua cụm biểu tượng văn hóa tại vòng xuyến giao giữa QL1 với các tuyến đường Phan Đình Phùng và Hàm Nghi. Công trình là điểm nhấn kiến trúc của khu vực trung tâm, góp phần tạo diện mạo hiện đại cho đô thị.
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Mặt hồ lấp lánh trong ánh nắng sớm mai, mang đến không gian yên bình, trong lành. Đây cũng là thời điểm nhiều người dân bắt đầu ngày mới bằng những bước chân dạo bộ, rèn luyện sức khỏe.
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Không chỉ các hồ điều hòa, nhiều công viên, quảng trường và tuyến phố xanh cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân tập thể dục, rèn luyện sức khỏe mỗi sáng.
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"Ra công viên tập thể dục cùng nhiều người đã trở thành thói quen của tôi nhiều năm nay. Mỗi sáng được đi bộ, vận động và gặp gỡ bạn bè, tôi thấy người khỏe hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn" - bà Trần Thị Hoài Thu (75 tuổi, phường Thành Sen) chia sẻ.
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Chạy bộ là môn thể thao được nhiều người lựa chọn để bắt đầu ngày mới. Chị Dương Thị Hương (phường Thành Sen) cho biết: "Sáng nào tôi cũng dành khoảng 30-45 phút để chạy bộ. Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa hít thở không khí trong lành, tôi cảm thấy rất dễ chịu và có thêm năng lượng cho công việc".
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Từ sáng sớm, công nhân vệ sinh môi trường đã có mặt tại các tuyến phố, công viên để quét dọn, tưới cây, góp phần giữ gìn diện mạo xanh, sạch, đẹp cho Thành Sen.
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Bình minh vừa lên cũng là lúc nhiều người lao động tất bật bắt đầu ngày mới, mang theo nhịp sống sôi động của đô thị Thành Sen. Chị Nguyễn Thị Hương, tiểu thương chợ Vườn ươm (phường Thành Sen) chia sẻ: “Mỗi sáng, tôi đều dậy sớm chuẩn bị hàng. Công việc đã quen thuộc nhưng nhờ không khí buôn bán sớm và khách hàng ổn định nên tôi luôn có thêm động lực làm việc”.
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Trong ánh ban mai, những chuyến xe buýt đầu tiên rời Thành Sen, đưa người lao động đến khu công nghiệp, mở ra nhịp sống lao động của một ngày mới.
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Khi mặt trời lên cao, Thành Sen bừng sáng trong một ngày mới. Nhịp sống đô thị dần ổn định, hòa vào không khí sôi động nhưng vẫn giữ nét bình yên đặc trưng của buổi sớm.

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Tags:

#Thành Sen #bình minh #đô thị #sáng sớm #hoạt động thể thao #đường phố #văn hóa

Chủ đề Đô thị văn minh

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